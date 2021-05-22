Оккупанты ранили бойца ВСУ на Донбассе, он в тяжелом состоянии

Вооруженные формирования России 22 мая обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец получил тяжелое ранение.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Всего террористы 8 раз нарушили режим "тишины" и получили ответный огонь от защитников Украины.

Враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины в районе Песков, Водяного, Причепиловки, Южного и Марьинки.

Террористы применяли 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые и подствольные гранатометы, автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.

Украинский боец получил ранение в результате снайперского огня. Его доставили в медицинское учреждение. Защитник находится в тяжелом состоянии.

"О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один – боевое травмирование.