Оккупанты ранили бойца ВСУ на Донбассе, он в тяжелом состоянии
Вооруженные формирования России 22 мая обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец получил тяжелое ранение.
Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Всего террористы 8 раз нарушили режим "тишины" и получили ответный огонь от защитников Украины.
Враг обстреливал позиции Вооруженных сил Украины в районе Песков, Водяного, Причепиловки, Южного и Марьинки.
Террористы применяли 120-мм и 82-мм минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые и подствольные гранатометы, автоматические станковые гранатометы, а также стрелковое оружие.
Украинский боец получил ранение в результате снайперского огня. Его доставили в медицинское учреждение. Защитник находится в тяжелом состоянии.
"О действиях вооруженных формирований РФ и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через украинскую сторону СЦКК", – отметили в штабе ООС.
Как сообщал OBOZREVATEL, 21 мая в районе проведения Операции Объединенных сил было зафиксировано восемь нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Двое военнослужащих ВСУ получили ранения и один – боевое травмирование.