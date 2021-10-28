Оккупанты обстреляли ВСУ на Донбассе и сбросили на позиции боеприпасы с БПЛА – штаб ООС

За минувшие сутки, 27 октября, вооруженные формирования России на Донбассе 15 раз нарушили режим прекращения огня. Враг также сбросил неизвестные взрывные устройства на позиции Вооруженных сил Украины с помощью беспилотника.

Оккупанты стреляли в направлении Гранитного, Новотошковского, Лебединского, Кряковки и Гранитного, сообщила пресс-служба штаба ООС. В результате вражеского огня один украинский защитник получил ранение несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выразило соболезнования родным и близким погибшего героя.

С начала текущих суток, 28 октября, на Донбассе зафиксировали еще одно нарушение со стороны врага. По словам офицера ВСУ и блогера Сергея Нещадима, оккупанты за прошедшие сутки потеряли два человека. В Twitter он написал, что речь идет об одном "300-м" (1 омсбр 1АК, небоевой, неосторожное обращение с оружием) и "200-м" (6 омсп 2 АК; небоевой, естественная смерть).

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, оккупационные войска РФ стянули на полигон в районе Миусинска Луганской области 18 боевых бронемашин, 10 танков, 15 прицепных и 9 самоходных гаубиц, а также 6 РСЗО. Таким образом, число зафиксированных ОБСЕ нарушений со стороны оккупантов в течение суток увеличилось с 18 до 58.