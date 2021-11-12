Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранен украинский военный – штаб ООС

За минувшие сутки, 11 ноября, вооруженные формирования России на Донбассе 13 раз нарушили режим прекращения огня. Четыре из них были с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение, сообщила пресс-служба штаба ОС. Он находится в лечебном заведении в удовлетворительном состоянии.

На провокации противника украинские защитники открывали огонь в ответ. Враг совершил обстрелы в направлении Мариинки, Новозвановки, Зайцево, Троицкого, Гнутово, Луганского и Широкиного. Оккупанты использовали гранатометы, минометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие. Кроме того, был зафиксирован пролет вражеского беспилотника "Орлан-10" с пересечением линии столкновения.

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Утром 12 ноября новых нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не было зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в США заявили об опасности вторжения российских войск в Украину. О ней Вашингтон предупредил коллег в Евросоюзе.