Оккупанты обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, погиб украинский военный – штаб ООС

За минувшие сутки, 13 сентября, вооруженные формирования России 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрела погиб один украинский защитник.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС. Отмечается, что он получил ранение несовместимое с жизнью.

Так, вблизи Зайцево оккупанты обстреляли украинские позиции с автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов. Рядом с Верхнеторецком враг вел огонь из запрещенных минского договоренностями минометов 120 калибра.

В направлении Нью-Йорка боевики обстреляли ВСУ из артиллерийских систем калибра 122 мм. Возле Золотого-4 оккупанты открывали огонь по позициям украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

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Неподалеку Катериновки оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие. Вблизи Новоалександровки противник трижды обстрелял позиции ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Причепиловки войска РФ дважды вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и минометов 82 калибра. В направлении населенного пункта Попасная враг дважды вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и ручных противотанковых гранатометов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе во время выполнения боевого задания 12 сентября погиб 27-летний матрос Артур Голуб. Он получил несовместимые с жизнью ранения в результате вражеского обстрела.