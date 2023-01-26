Оккупанты обстреляли Очеретино на Донетчине и ударили по Казачьей Лопани на Харьковщине: есть погибшие и раненые

Российские оккупационные войска продолжают ежедневно обстреливать мирные украинские города. В четверг, 26 января, захватчики ударили по Очеретину в Донецкой области и по Казачьей Лопани на Харьковщине.

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В результате этого есть погибшие и раненные гражданские граждане. Об этом сообщили глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов и глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

Так, по поселку Очеретино путинская армия нанесла удар по артиллерии. В результате разрушены по меньшей мере три частных дома.

Двое местных жителей, оказавшихся в эпицентре обстрела, погибли, поскольку получили травмы, несовместимые с жизнью.

Еще одного раненого мужчину удалось госпитализировать в ближайшую больницу. На данный момент ему оказана медицинская помощь.

В то же время, захватчики еще раз обстреляли пгт Казачья Лопань в Харьковском районе. Попадание пришлось на жилой дом. По предварительной информации, в результате атаки ранения получила 70-летняя женщина.

Кроме того, враг обстрелял Купянск. Там разрушен частный жилой дом.

"Преступления российской оккупационной армии на нашей земле тщательно документируем – ни одно преступление не должно остаться безнаказанным!" – подчеркнул Кириленко.

Напомним, государство-террорист Россия менее чем за сутки устроило повторную серию ракетных атак по Украине. Утро 26 января началось с воздушной тревоги почти во всех регионах, на юге и в центре сперва раздавались взрывы от ущерба враждебным целям.

Ранее сообщалось, что Силы противовоздушной обороны Украины уничтожили 24 дрона-камикадзе, которыми РФ атаковала страну ночью 26 января. Речь идет о БПЛА иранского производства Shahed-136/131, которые враг запускал с восточного побережья Азовского моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, вечером 25 января Россия устроила ракетную атаку по Украине. Серия взрывов прогремела в Днепре, Запорожье, Херсоне и Черкассах. Предварительно есть прилеты, но без жертв.

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