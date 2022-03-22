Оккупанты обстреляли из "Градов" Зеленодольск на Днепропетровщине, ВСУ ответили огнем и уничтожили состав боеприпасов врага

Российские оккупанты обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" Зеленодольск на Днепропетровщине. Снаряды попали в жилые дома. ⠀

Об этом в Facebook сообщил начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко. По его словам, экстренные службы разгребают завалы. Имеются прорывы воды и газа. По предварительной информации, обошлось без жертв (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

В то же время, как сообщил Ситниченко, ВСУ жестко ответили на обстрел Зеленодольска, уничтожив состав боеприпасов противника, в том числе "Грады".

Видео дня

Напомним: российские оккупанты обстреляли Житомирскую область из "Градов". В результате погибли трое военных и гражданский гражданин. Под обстрелы попала Народицкая территориальная община – населенный пункт Селец. Военные в области держат оборону и будут уничтожать оккупанта на украинской земле.

19 марта российские оккупанты также из "Градов" обстреляли село Большая Костромка Днепропетровской области. В результате атаки никто не погиб, но повреждена инфраструктура в селе. Разрушены гражданские дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, военнослужащие 58 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Выговского уничтожили 5 вражеских реактивных систем залпового огня "Град" и ТЗМ. Воины также выложили видео с координатами техники оккупантов, которая уже никогда и никуда не будет стрелять.

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