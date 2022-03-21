Житомирщину обстреляли из 'Градов': погибли трое военных и гражданский

Российские оккупанты обстреляли Житомирскую область из реактивной системы залпового огня "Град". В результате погибли трое военных и гражданский гражданин.

Об этом во время брифинга сообщил глава Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечко. По его словам, обстрелы производились по Народицкой территориальной общине - населенному пункту Селец.

"Сегодня понедельник, 21 марта. Двадцать шестой день войны. Ничего нового не сообщу. – обстрелы Народицкой территориальной общины. Вчера враг, наверное, впервые применил по предварительным данным, "Грады". К сожалению, погибли три военнослужащих и одно гражданское лицо. Стреляют на севере области. Мы и дальше продолжаем укреплять рубежи", – сказал Бунечко.

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Он также подчеркнул, что украинские военные в области держат оборону и будут уничтожать оккупанта на украинской земле.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 14 марта в пгт Ставище Житомирской области российские оккупанты нанесли мощный ракетный удар по административным зданиям. В результате действий врага пострадали 4 человека и предварительно уничтожены 7 зданий.

Вечером в среду, 9 марта, на Житомир была выпущена по меньшей мере одна бомба оккупантов, которая ударила вблизи жилого дома, двух больниц и здания Теплокоммунэнерго. Котельная, обеспечивавшая до 30% тепла в городе, временно не работает.

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