Оккупанты ударили из 'Градов' по селу на Днепропетровщине. Фото

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Поздно вечером в субботу, 19 марта, российские оккупанты обстреляли село Великая Костромка в Днепропетровской области. Враг открыл огонь по населенному пункту из реактивной системы залпового огня "Град".

Об этом пишет "Суспільне Дніпро" в Telegram. Как сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул, в результате атаки никто не погиб.

Из-за обстрелов оккупантов была повреждена инфраструктура в селе. Зеленодольская городская территориальная община в Facebook уточнила, что повреждения получили дома.

"В настоящее время задействованы все оперативные службы, последствия обстрела ликвидируют. Призываем не публиковать места попадания снарядов и тем более фотографии с привязкой к территории", – сказано в сообщении.

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Отметим, что село Великая Костромка находится совсем рядом с Херсонской областью. Также рядом с населенным пунктом расположена Криворожская ТЭС.

Добавим, что ранее на своей странице в Telegram глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук со ссылкой на Генштаб ВСУ сообщил, что врага, который двигался в направлении Кривого Рога, остановили.

Тогда оккупанты начали закрепляться в районах населенных пунктов Малая Шестерня, Петровка, Нововоронцовка, Высокополье, Архангельское, Княжевка, Заградовка, Красновка, Пригорье.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Лозоватке возле Кривого Рога.

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