Оккупанты обстреляли Двуречную на Харьковщине: двое погибших, есть раненый

Российские оккупационные войска каждый день атакуют Харьковскую область. В понедельник, 15 мая, путинская армия обстреляла Двуречную Харьковской области. В результате есть погибшие и раненые.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов. "Враг снова обстрелял прифронтовой пгт Двуречная Купянского района. К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

В частности, оккупанты убили 65-летнюю женщину и мужчину, возраст которого не уточняется.

Кроме того, еще один 52-летний гражданский мужчина получил осколочные ранения. Его госпитализировали в медицинское учреждение. В настоящее время медики оказывают пострадавшему помощь.

"Искренние соболезнования родным и близким погибших", – добавил Синегубов.

Напомним, на Харьковщине 14 мая в результате вражеского обстрела погибли супруги. А в Донецкой области 7 человек получили ранения.

В Авдеевке в результате утреннего вражеского обстрела погибли 4 мирных жителя. оккупанты нанесли ракетный удар по больнице.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ВСУ объяснили, что Россия бьет по глубокому тылу в Украине, чтобы повлиять на морально-психологическое состояние украинцев перед контрнаступлением ВСУ и возможность пополнять ресурсы.