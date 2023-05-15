На Харьковщине в результате вражеского обстрела погибли супруги, в Донецкой области - ранены семь человек. Фото

Российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Харьковскую и Донецкую область. В результате вражеских обстрелов погибли и ранены.

Видео дня

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, ГУ Нацполиции Харьковщины и глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Так, в Харьковской области оккупанты обстреляли Каменку, Красное Первое, Новомлынск, Двухлетнюю, Западное, Табаевку и другие населенные пункты.

Кроме того, в селе Старица Чугуевского района в результате обстрела погибли два гражданских человека: 59-летняя женщина и 65-летний мужчина.

В селах Подолы и Фиголовка Купянского района повреждены частные домовладения.

В то же время россияне дважды атаковали ракетами Краматорск. В результате разрушен дом, жители которого эвакуировались. К счастью, обошлось без жертв.

Также под вражескими обстрелами находились Пречистовка Угледарской ТГ, Бурлацкое и Шевченко Комарской ТГ, Островское, Волченко и Горняк. Ночью Авдеевка подверглась обстрелам из Градов, происходили также обстрелы Марьинки и Георгиевки.

Кроме того, в Курахово из-за атаки захватчиков ранения получили три человека. Также там повреждено 7 многоэтажек.

В Константиновке в результате обстрелов ранены два человека, повреждены 10 частных домов, 7 многоэтажек и школа. В Торецкой ТГ повреждено 5 домов: 2 в Северном и 3 в Дружбе. В Часовоярской ТГ повреждено 3 дома.

На Лисичанском направлении ранен 1 человек и разрушен 1 дом в Северске.

Напомним, войска Российской Федерации в воскресенье, 14 мая, ударили по селу Приморское Запорожской области, расположенном неподалеку от линии фронта. Есть раненые мирные жители, среди которых водитель скорой помощи и 7-летняя девочка. Погиб 24-летний мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В Изюмском районе Харьковщины 12 мая в результате обстрела погиб сотрудник фермы Максим Романенко. Муж пережил плен и пытки во время оккупации региона.

– На Херсонщине сдетонировал неразорванный снаряд, в результате взрыва погибли пять человек.