Оккупанты не держат Бахмут под полным контролем: военный ВСУ рассказал, что происходит в городе. Видео

Российские оккупационные войска не взяли под свой полный контроль Бахмут. Вооруженные силы Украины контролируют небольшой, но очень важный участок города.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" рассказал гранатометчик 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Юрий Сиротюк. По его словам, в последнее время захватчики несколько приостановили пехотные атаки, однако активно используют артиллерию.

"Мы сейчас находимся на тех позициях, где еще несколько дней назад были оккупанты. Это свидетельствует о том, что мы наконец-то начали двигаться на Донбассе. Там, где у них было все хорошо, сейчас ситуация усложняется", – отметил Сиротюк.

Он уточнил, что вооруженные силы остаются на юго-западной окраине города в районе "Самолет".

"Что касается контроля над районом "Самолетик", физический контроль сейчас ничего не значит в Бахмуте, потому что города такого не существует. То есть есть руины города", – пояснил украинский защитник.

Гранатометчик уточнил, что этот район важен, потому что через него проходит ключевая дорога. Именно ею в город очень быстро может войти украинская армия, если будет принято решение о контрнаступлении на этом направлении.

"Район "Самолетика" важен чем, потому что это трасса Константиновка - Бахмут. Это ключевая дорога, которая проходит через весь город, то есть это не просто контроль маленькой части города, это контроль ключевых ворот в город, в случае решения о контратаке, туда будет заходить украинская армия и двигаться быстро в центр города", – рассказал Сиротюк.

Напомним, глава российской частной военной кампании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил о начале вывода своих подразделений из Бахмута на замену регулярным ВС РФ. Он отметил, что до 1 июня все наемники "музыкального оркестра" отойдут в тыл, а после "отдыха и подготовки" получат новые задачи.

В течение 24 мая российская террористическая армия совершила ряд атак вблизи Бахмута Донецкой области. Оккупанты пытались наступать в направлении Ивановского и Хромового. Все попытки россиян оказались безуспешными.

Напомним, в последние недели Силы обороны Украины смогли продвинуться на Бахмутском направлении. Защитники достигли главных целей и заняли выгодные позиции, не дав врагу возможности прорвать оборону, уничтожить украинскую группировку или окружить ее.

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