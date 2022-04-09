Оккупанты не дают эвакуировать людей даже из ближайших к Мариуполю населенных пунктов

В последние дни оккупационные российские войска не дают возможности эвакуировать жителей Мариуполя даже из ближайших населенных пунктов, что было возможно ранее. Об этом заявил директор по персоналу и администрации комбината Азовсталь Иван Голтвенко в эфире Украина24.

"Те зелёные коридоры, которые должны работать, к сожалению, не работают. Жители города должны выбираться собственными силами до ближайших населенных пунктов, откуда наши автобусы уже могли бы забирать людей. Но, к сожалению, последние несколько дней оккупанты не дают нам даже этой возможности. Наши автобусы стоят на подъездах к Бердянск, нам не дают согласие на эвакуацию людей".

По словам Голтвенко, эвакуировано уже более 13 тысяч сотрудников мариупольских металлургических предприятий, которым оказывается помощь в других городах. "Мы организовали на базах отдыха в Запорожье, Каменском и Кривом Роге места временного размещения наших сотрудников. То есть мы предоставляем места, чтобы сотрудники могли отдохнуть, безопасно находится. Также мы организовали возможность их трудоустройства на работающих предприятиях", - отметил он.

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Мариуполь, как отметил Голтвенко, всегда был витриной Донбасса и Украины, город, который не покорился оккупантами 2014 года. "И поэтому, к сожалению, Мариуполь стал большим символом как для Украины, там и для российской федерации. А металлургические предприятия это основа экономики города Мариуполь". Это и обуславливает огромное внимание со стороны оккупантов к городу.

Напомним, ранее мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что более 40 тысяч мариупольцев были насильно вывезены на территорию россии.

Тех же, кому удалось вырваться из блокадного города, ждут в мирных городах Украины: в городах своего присутствия компания Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского оборудовала более 6 тысяч мест для переселенцев. Здесь людей ждёт вода, горячее питание, одежда и все необходимые товары. Также пострадавшим оказывается медицинская и психологическая помощь.