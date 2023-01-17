Оккупанты назначили ''виновных'' в массовой ликвидации ''мобиков'' в Макеевке - ГУР

Российские оккупанты назначили "виновных" в массовой ликвидации мобилизованных россиян во временно захваченной Макеевке Донецкой области. В роли "козлов отпущения" выступили "заместитель начальника РОВД Макеевки", а также семь "народных милиционеров".

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Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны. Наказание для "виновных" будет показательным – их уже арестовало "министерство государственной безопасности ДНР".

Всем официально предъявлены обвинения в "халатном отношении к функциональным обязанностям". Однако их не собираются долго содержать в местах лишения свободы. Обвиняемых намерены направить "для выполнения задач" на блокпосты в районе Опросного и Майорска.

Напомним, в новогоднюю ночь в оккупированной Макеевке в результате удара по базе оккупантов предварительно погибли 400 военных РФ, которых недавно отправили в Украину.

Сами же захватчики рассказывают, что в результате удара по базе оккупантов погибли 610 военных РФ, которых недавно отправили в Украину.

Пока Россия отказывается публиковать список погибших в оккупированной Макеевке мобилизованных россиян. А в Самарской области, откуда в Украину приехала большая часть "мобиков", придумали оправдание.

Как сообщал OBOZREVATEL, журналисты заявили, что власти РФ хотели избавиться от уцелевших в Макеевке солдат, отправив их как пушечное мясо на передовую. Родственница одного из оккупантов рассказала, что выживших "мобиков" хотят списать как ненужных свидетелей.

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