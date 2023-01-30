Оккупанты на Запорожском направлении используют гражданские, чтобы найти проходы через минные поля – ЦНС

Российские захватчики продолжают издеваться над мирными жителями временно оккупированных территорий, которые оказались у них в заложниках. На Запорожском направлении путинская армия использует гражданские, чтобы найти проходы через минные поля.

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В частности, гражданских отправляют в украинские позиции через минные заграждения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

В частности, зафиксированы факты, как мирные жители ТОТ выходили на позиции украинских защитников. Они передавали сообщения от оккупантов с предложением якобы забрать тела погибших военных ВСУ. Однако в дальнейшем россияне отказываются от переговоров.

Людей посылают специально через минные заграждения, чтобы выявить возможные варианты прохода мимо них. Сами же оккупанты следят за их маршрутом.

Таким образом Россия совершает еще одно международное преступление.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты усилили репрессии во временно захваченных городах и селах Запорожской области. Они хотят заставить украинцев брать паспорта страны-агрессора, а не соглашающихся похищают. Жители оккупированной части региона стали все чаще исчезать, захватчики вывозят людей и незаконно содержат в тюрьмах или подвалах.

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