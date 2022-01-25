Оккупанты на Донбассе ранили двух украинских бойцов: один из них в тяжелом состоянии

В зоне проведения Операции Объединенных сил 25 января ранения получили двое украинских военнослужащих. Они пострадали в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск.

Об этом сообщается на странице штаба ООС в Facebook. Защитники Украины открывали ответный огонь по врагу.

С начала суток всего зафиксировано 5 нарушений режима "тишины". Противник обстреливал позиции ВСУ:

в районе Авдеевки из автоматических и станковых противотанковых гранатометов;

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недалеко от Марьинки из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

вблизи Широкино из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

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вблизи Пищевика вражеский беспилотник сбросил гранатометный выстрел ВОГ-17.

В результате действий оккупантов двое военнослужащих ВСУ получили ранения. Сейчас они находятся в госпитале, состояние одного удовлетворительное, второго – тяжелое.

Украинские воины открывали огонь в ответ, заставив противника прекратить обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 января противник один раз нарушил режим прекращения огня, применив гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Тогда обошлось без потерь среди сил ООС.