Оккупанты-мародеры наворовали у украинцев деньги и ноутбуки, но домой снова не довезли. Фото

Военные ВСУ в ходе боевого столкновения с оккупантами захватили трофейный БТР, экипаж которого сбежал. В бронетранспортере украинские военные нашли несколько ноутбуков и деньги, украденные россиянами у мирного населения.

Об этом сообщает пресс-служба 128-й отдельной горно-штурмовой бригады – Закарпатский легион. Там отметили, что жители села, возле которого происходило сражение, узнали свои вещи.

"Российские военные забирали у них бытовую технику, деньги, одежду и продукты, а также рыскали по оставленным домам (хозяева которых сбежали из зоны боевых действий) в поисках чего-то ценного и алкоголя. Выносили одеяла и матрасы, забирали из погребов консервацию, снимали с окон занавески", – сказано в сообщении.

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Также местные рассказали, что если кто-то из селян пытался сделать замечание, то оккупанты в лучшем случае игнорировали их, а в худшем – угрожали оружием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в разговорах с родными оккупанты рассказывают, как ради развлечения стреляют по детям в Украине, или признаются, что едят собак. Больше всего удивляет то, что жены и матери российских военнослужащих совершенно спокойно воспринимают такие признания.

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