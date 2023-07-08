Оккупанты хотят забрать жилье у жителей Энергодара, чтобы поощрить россиян работать на ЗАЭС – ГУР

В Главном управлении разведки указали на замыслы оккупантов во временно захваченном Энергодаре отбирать квартиры местных жителей, чтобы отдавать их российским инженерам и техникам в атомной отрасли. Таким образом Россия хочет привлечь к работе на Запорожской АЭС собственных специалистов, а бесплатное жилье станет дополнительным стимулом.

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Информацию об этом ГУР опубликовали на своем Telegram-канале. Накануне в Энергодар прибыл заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, чтобы провести срочное совещание по ситуации на территории ЗАЭС.

"Официальная цель приезда Кириенко – ознакомление с состоянием дел на станции и проверка общей безопасности. Неофициально – посланник Путина должен продемонстрировать отсутствие панических настроений, а также попытаться решить проблемные вопросы, связанные с комплектованием станции персоналом", – подчеркнули в украинской разведке.

Также там отметили, что поощрение россиян отнятым у энергодарцев жильем привлечет на станцию до 4 500 сотрудников из государства-агрессора. Впрочем, желающих ехать на ЗАЭС немного даже на фоне столь "привлекательных" перспектив.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Энергодара утверждают, что в городе стало намного меньше военных РФ. Однако несмотря на это, на ЗАЭС опасная ситуация не изменилась.

Компания Planet Labs 5 июля опубликовала спутниковые снимки крыши предприятия ЗАЭС. Совершенно точно, что там появились новые объекты, которых нет ни на одном спутниковом снимке IV энергоблока за последние полтора года.