Оккупанты готовят наступление на Киев, но у них возникли серьезные проблемы – Генштаб

Прослушивание новости на данный момент не доступно

Российские оккупанты до сих пор не отказались от намерений захватить Киев. Сейчас они готовятся к новой попытке штурма.

Рашисты столкнулись с серьезной проблемой – нехваткой техники. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Российское военное руководство осуществляет переброску на территорию Беларуси и временно оккупированной АР Крым вооружение и военную технику из военных округов. Цель - осуществление попытки подготовки и реализации наступательных действий для оцепления города Киева", - отметили в Генштабе.

Переброску техники и вооружения, проводимую в настоящее время Кремлем, украинские военные оценивают как доказательство, что даже у Путина поняли, что проигрывают войну в Украине.

Видео дня

"Российское военное руководство начинает осознавать, что имеющихся сил и средств недостаточно для удержания временно занятых территорий Украины и ведения оборонных действий", – констатировали в Генштабе.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что оккупантов постигли неудачи по всем направлениям, враг терроризирует украинцев на занятых территориях. Об этом в утренней сводке сообщили в украинском Генштабе.

Там также показали , как ВСУ уничтожают оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!