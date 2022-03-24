Оккупантов постигли неудачи на всех направлениях, враг терроризирует украинцев на занятых территориях – Генштаб

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Российские оккупанты не смогли достичь успеха ни на одном из направлений. Вместо этого противник пытается терроризировать украинцев на временно занятых территориях.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 24 марта. ВСУ продолжают удерживать противника.

Группировка сил обороны продолжает вести оборонную операцию на восточном, юго-восточном и северо-восточном направлениях. Ни на одном из них противнику не удалось добиться успеха .

ВСУ сдерживают противника на указанных направлениях, проводят стабилизационную операцию и выполнение задач территориальной обороны.

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Авиация врага продолжает активные действия, наносит удары с воздуха: за последние сутки зафиксировано более 250 самолетовылетов (на 60 больше 22 марта). Основными целями противника остаются объекты военной и гражданской инфраструктуры в Киевской, Черниговской и Харьковской областях.

Группировка Воздушных сил ВСУ осуществляет отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушного нападения противника, противовоздушное прикрытие важных объектов Украины и группировок войск. За предыдущие сутки были поражены 11 воздушных целей врага (7 самолетов, 1 БПЛА, 1 вертолет и 2 крылатые ракеты.) Информация об их окончательном уничтожении уточняется.

На временно занятых территориях Херсонской области, в связи с мирными протестами против оккупации, враг прибегает к террору местного населения , активно применяет подразделения Росгвардии для предотвращения проведения указанных акций гражданского неповиновения оккупационным властям.

Противник продолжает терять живую силу и технику по всем направлениям.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ВСУ смогли улучшить позиции в Ирпене и селе Мощун Киевской области.

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