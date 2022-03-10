Оккупанты бомбят жилые дома: в сети показали последствия авиаудара на Житомирщине. Фото

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В сети показали последствия авиаудара российских войск в Житомире 9 марта 2022 года.

Так, фото были опубликованы в Telegram-канале "Суспільне Житомир". На снимках изображен дом местной пожилой жительницы, разрушенный до основания (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Соседний дом, судя по фото, также получил повреждения.

Российские оккупанты регулярно обстреливают дома мирных жителей в разных областях Украины.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мариуполе захватчики 9 марта обстреляли детскую больницу и роддом. В результате этого трое погибших, среди них – ребенок.