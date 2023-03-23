Оккупанты атаковали Одесщину ракетами Х-59: силы ПВО уничтожили обе

Вечером четверга, 23 марта, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область ракетами Х-59. Обе цели уничтожили силы противовоздушной обороны Украины (ПВО).

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Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" полковник Владислав Назаров. Ракеты были запущены вражеским истребителем Су-35.

"Около 21:30 враг пытался атаковать Одесщину российскими истребителями Су-35 по направлению к Черному морю. Силами и средствами противовоздушной обороны со 100% результативностью сбиты обе управляемые авиационные ракеты Х-59 класса "воздух-поверхность", – отметил Назаров.

Стоит добавить, что государство-террорист Россия увеличило количество своих ракетоносителей в Черном море. В настоящее время там находится 15 кораблей РФ, из которых 4 – носители "Калибров": два надводных и два подводных.

В этой связи военные призвали украинцев не игнорировать тревоги и не разоблачать работу систем украинских ПВО на фото и видео.

В то же время, как отметила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, ракетоносители могут быть не полностью снаряжены из-за "бавовны", которая накануне состоялся во временно оккупированном Джанкое.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– с начала полномасштабной войны Россия выпустила по Украине более 5 тыс. крылатых ракет в дополнение к бесчисленному количеству артиллерийских снарядов. Большая их часть упала на Харьков, в окрестностях которого сегодня – целое кладбище обломков смертоносных ракет;

– В ГУР считают, что ракетный террор России больше не сможет повлиять на украинскую экономику и логистику. В целом эта тактика уже потерпела поражение – Украина пережила зиму, энергетическая система выстояла.

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