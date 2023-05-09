Оккупанты атаковали Черкасщину двумя крылатыми ракетами: появились подробности. Фото

Российские оккупационные войска к утру вторника, 9 мая, атаковали Черкасскую область двумя крылатыми ракетами. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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Об этом сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. Он также опубликовал снимок воронки, образовавшейся на месте падения одной из ракет.

"На рассвете враг атаковал нашу область. По предварительной информации, двумя крылатыми ракетами. Выясняем детали. К счастью, обошлось без пострадавших", – говорится в сообщении.

При этом в результате атаки на месте падения произошел небольшой пожар. Также взрывной волной были повреждены окна в одном из коммунальных заведений.

Стоит отметить, что противовоздушная оборона Украины уничтожила 23 из 25 крылатых ракет, которыми путинская армия атаковала территорию нашей страны в ночь на 9 мая.

Напомним, государство-террорист Россия 9 мая устроила очередную с начала месяца воздушную атаку по Украине, запустив ракеты с самолетов. Около пяти утра первые взрывы прогремели на Киевщине – сработало ПВО, было сбито примерно 15 враждебных целей.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной атаки России по Украине утром 9 мая в воздушном пространстве Киева защитники сбили ряд вражеских ракет. В результате падения их обломков возникло возгорание во дворе дома в Голосеевском районе, о пострадавших информации нет.

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