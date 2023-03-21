Оккупантам четко указали ''курс'': в ОК ''Юг'' прокомментировали мощную ''бавовну'' в Джанкое

В оперативном командовании "Юг" прокомментировали мощную "бавовну" в Джанкое, которая произошла накануне ночью. Взрывы во временно оккупированном Крыму дают четкий сигнал российским оккупантам.

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Захватчикам следует бежать с полуострова, потому что атаки на вражеские логистические узлы будут продолжаться. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона сообщила начальник Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что в Джанкое находится узловая станция железнодорожного сообщения временно оккупированного Крыма.

"В начале полномасштабного вторжения речь шла о том, что поражение логистики будет основным средством влияния на переформатирование понимания врага, что им делать в Крыму. Сейчас четко указан курс для того, чтобы было понимание, что по железной дороге уже необходимо выезжать", – подчеркнула Гуменюк.

Пресс-секретарь указала, что российские оккупанты и их приспешники чувствовали себя довольно спокойно в Крыму, поскольку считали полуостров относительным тылом. Они надеялись, что успеют уехать раньше, чем начнется "реагирование нашего оружия на места дислокации врага на полуострове".

Напомним, в оккупированном Джанкое вечером 20 марта прогремело несколько взрывов. По предварительным данным, БПЛА атаковали один из железнодорожных путей поставки армии РФ. Также взрывы были зафиксированы около военного аэродрома и в районе военного городка.

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в районе Джанкоя отработала ПВО, повреждены магазин и дом.

В ГУР сообщили, что взрывы в Джанкое уничтожили российские крылатые ракеты "Калибр НК" во время их транспортировки по железной дороге. "Загадочная "бавовна" продолжает процесс демилитаризации России и готовит украинский полуостров Крым к деоккупации", – заявили в украинской разведке.