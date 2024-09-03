ОККО и МакДональдз открыли первый ресторан в сотрудничестве: начато строительство второго

На днях на территории автозаправочного комплекса сети ОККО в Одессе на ул. Саймона Литмана, 2а (бывшая – Пестеля) открылся новый ресторан МакДональдс. Это первый результат партнерства двух брендов, которое в дальнейшем планируется продолжать. Уже начато строительство ресторана МакДональдс на АЗК ОККО в Мукачево (Закарпатская обл.). На стадии согласования находится еще несколько совместных проектов.

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"Развитие сети ОККО изначально направлено на то, чтобы в одном месте предложить клиенту максимум полезных сервисов, в том числе и тех, которые могут предоставлять наши партнеры. Приступая к сотрудничеству с компанией Макдональдс, мы даем нашим гостям еще больше возможностей и причин заехать на ОККО. Мы не видим в этом конкуренцию брендов, форматов, меню, наоборот – речь идет о дополнении друг друга", – комментирует вице-президент по маркетингу ОККО Васыль Дмытрив.

"Стратегия МакДональдс – быть рядом с клиентами и открывать новые заведения там, где это наиболее удобно для посетителей. Формат совместного размещения ресторанов МакДональдз и АЗС не нов в мире, а в последние годы мы начали развивать его и в Украине. Открытое сегодня заведение стало четвертым рестораном сети, находящимся непосредственно на территории автозаправочной станции, и первым таким проектом, воплощенным в сотрудничестве с АЗК ОККО. Мы рады началу нового партнерства и уверены, что оно принесет много преимуществ как для наших клиентов, так и для клиентов ОККО", – комментирует Виталий Стефурак, директор по развитию МакДональдс в Украине.

АЗК на Саймона Литмана в Одессе сеть ОККО открыла в 2021 году. Комплекс характеризуется удачной локацией и современным дизайном. Объект стоит при въезде в город со стороны автодороги М05 Киев-Одесса, что удобно для путешественников. Кроме того, рядом за последние годы выросли новые жилые массивы, жители которых тоже являются постоянными гостями комплекса. Вокруг АЗК и ресторана – обширная прилегающая территория, где сейчас обустроено 40 парковочных мест. Еще одной особенностью этого АЗК является уникальная архитектурно-инженерная конструкция, не имеющая аналогов в Украине. Роль покрытия над операторной, летней террасой, навесом над зоной ТРК выполняют 316 солнечных панелей с общей площадью покрытия более 600 квадратных метров.

Строительство ресторана стартовало в конце 2023 года и длилось 8 месяцев. При этом работа самого автозаправочного комплекса не останавливалась.