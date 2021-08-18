Официальный Киев и Бреславский раввинский комитет договорились сотрудничать в вопросе паломничества хасидов, – посол Корнийчук

Вопросы, связанные с паломничеством к могиле цадика Нахмана во время празднования еврейского Нового года Рош ха-Шана стали предметом встречи посла Украины в Государстве Израиль Евгения Корнийчука с представителями Бреславского раввинского комитета в Израиле.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в соцсети Facebook.

"Посол проинформировал о новых правилах выезда в Украину, включая необходимость предъявления паспорта вакцинации, отрицательного результата теста на COVID-19, полиса страхования, а также подчеркнул необходимость соблюдения противоэпидемических мероприятий на территории Украины на период карантина в связи с распространением коронавирусной болезни", – говорится в сообщении.

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Со своей стороны, представители раввинского комитета обязались проводить информационно-разъяснительную работу среди хасидской общины о необходимости соблюдения требований украинского законодательства при пересечении государственной границы и соблюдения общественного порядка во время пребывания на территории Украины.

"Стороны согласились сотрудничать по всем организационным вопросам в рамках подготовки и проведения нынешнего визита паломников в Украину", – подчеркивает Посольство.