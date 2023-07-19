Офицерское звание можно будет получить без высшего образования: что за закон подписал Зеленский

В Украине изменили процедуру получения офицерского звания на время действия военного положения. Теперь их смогут получить военнослужащие, не имеющие специального высшего образования.

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Об этом говорится в законе №8339, который подписал президент Украины Владимир Зеленский. С подписью главы государства он был возвращен во вторник, 18 июля.

Данный законопроект предусматривает внесение изменений в статью 20 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" по комплектованию Вооруженных сил Украины должностными лицами офицерского состава на особый период.

Подписанный Зеленским закон позволит во время военного положения назначать лиц сержантского и старшинского состава без высшего образования на младшие офицерские должности с присвоением им офицерского звания.

Для этого военные должны иметь не менее шести месяцев опыта боевых действий. Также лицо, претендующее на офицерское звание, не должно иметь непогашенных дисциплинарных взысканий.

Также на время действия военного положения разрешили принимать на военную службу офицеров от 20 до 40 лет (ранее было до 30 лет).

Те военнослужащие, которые получили звание офицера из-за своего боевого опыта, но не имеют соответствующего образования, должны будут по окончании действия военного положения пройти курс военной подготовки по своему направлению. На это у них будет полгода.

Раньше для того, чтобы получить офицерское звание, необходимо было иметь военное образование, полученное в профильном заведении высшего образования. Учиться нужно было не менее 4 лет в бакалаврате и полтора – в магистратуре.

Был и более простой вариант – необходимо было учиться два года на военной кафедре при высшем образовании. Такой выпускник мог подписывать офицерский контракт с Вооруженными силами Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому будет возможно прекращение военной службы для военнослужащих, если их близкие родственники пострадали или пропали в период военных действий.

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