Офицера Закарпатского ТЦК, избившего женщину, уволили из рядов ВСУ: подробности скандала

В Ужгороде работник территориального центра комплектования избил женщину-военнослужащую. В связи с этим инцидентом в Министерстве обороны приняли решение об увольнении старшего офицера Закарпатского ТЦК из состава Вооруженных сил Украины.

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Эту информацию подтвердил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Отметим, что инцидент с избиением произошел в Ужгороде 25 июня.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера, и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", – написал Александр Павлюк.

Дальнейшую оценку этого конкретного случая и офицера, опозорившего свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд. Закарпатский ОТЦК и СП окажет максимальную поддержку для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств инцидента.

Напомним, что украинский волонтер Татьяна Новак, жена офицера Вооруженных сил Украины, пожаловалась на избиение. Она заявила, что это сделал нетрезвый майор, оперативный дежурный Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Константин Вари прямо посреди улицы. Со ссылкой на местных жителей она предположила, что это не первый раз, когда Вари нападает на людей.

После того как Новак рассказала о ситуации публично, в Минобороны заверили, что "все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции". А в МВД сообщили, что проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в Херсоне два перевозчика избили волонтера, который бесплатно вывозил людей с подтопленных территорий. Личности нападавших уже установили правоохранители.

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