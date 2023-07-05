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Офицера Закарпатского ТЦК, избившего женщину, уволили из рядов ВСУ: подробности скандала

Иванна Шепель
Общество
1 минута
1,2 т.
Офицера Закарпатского ТЦК, избившего женщину, уволили из рядов ВСУ: подробности скандала

В Ужгороде работник территориального центра комплектования избил женщину-военнослужащую. В связи с этим инцидентом в Министерстве обороны приняли решение об увольнении старшего офицера Закарпатского ТЦК из состава Вооруженных сил Украины.

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Эту информацию подтвердил первый заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк. Отметим, что инцидент с избиением произошел в Ужгороде 25 июня.

"На основании информации, предоставленной по месту службы офицера, и учитывая следственные действия, которые теперь ожидают указанное лицо в связи с производством, начатым правоохранительными органами по факту совершения уголовного правонарушения, принято решение об увольнении этого лица из рядов Вооруженных сил Украины", – написал Александр Павлюк.

Дальнейшую оценку этого конкретного случая и офицера, опозорившего свое высокое звание, дадут правоохранительные органы и суд. Закарпатский ОТЦК и СП окажет максимальную поддержку для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств инцидента.

Офицера Закарпатского ТЦК, избившего женщину, уволили из рядов ВСУ: подробности скандала

Напомним, что украинский волонтер Татьяна Новак, жена офицера Вооруженных сил Украины, пожаловалась на избиение. Она заявила, что это сделал нетрезвый майор, оперативный дежурный Закарпатского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки (ОТЦК и СП) Константин Вари прямо посреди улицы. Со ссылкой на местных жителей она предположила, что это не первый раз, когда Вари нападает на людей.

После того как Новак рассказала о ситуации публично, в Минобороны заверили, что "все случаи, порочащие высокое звание военнослужащего ВСУ, офицера, не будут оставлены без жесткой реакции". А в МВД сообщили, что проводят расследование.

Ранее сообщалось, что в Херсоне два перевозчика избили волонтера, который бесплатно вывозил людей с подтопленных территорий. Личности нападавших уже установили правоохранители.

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