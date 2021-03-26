Одесса и Днепр стали эпицентрами COVID-19 в Украине: статистика по областям
За минувшие сутки, 25 марта, наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Одесской и Днепропетровской области. Там заболели 1545 и 1358 человек соответственно.
Также много новых зараженных обнаружили во Львовской области – 1304, Харьковской – 1204 и городе Киев – 1164. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 25 марта зафиксировали в Луганской области – 131 и Херсонской – 177.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1164 случая
Винницкая область – 848 случаев
Волынская область – 356 случаев
Днепропетровская область – 1358 случаев
Донецкая область – 725 случаев
Житомирская область – 891 случай
Закарпатская – 429 случаев
Запорожская область – 519 случаев
Ивано-Франковская область – 402 случая
Киевская область – 1139 случаев
Кировоградская область – 193 случая
Луганская область – 131 случай
Львовская область – 1304 случая
Николаевская область – 534 случая
Одесская область – 1545 случаев
Полтавская область – 669 случаев
Ривненская область – 554 случая
Сумская область – 633 случая
Тернопольская область – 627 случаев
Харьковская область – 1204 случая
Херсонская область – 177 случаев
Хмельницкая область – 1040 случаев
Черкасская область – 704 случая
Черновицкая область – 587 случаев
Черниговская область – 399 случаев
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что тяжелый период с коронавирусом в Украине продлится до середины апреля 2021 года.