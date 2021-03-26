Одесса и Днепр стали эпицентрами COVID-19 в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко Общество 09:25, 26.03.2021 Обновлено: 09:47, 26.03.2021

За минувшие сутки, 25 марта, наибольшее количество новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Одесской и Днепропетровской области. Там заболели 1545 и 1358 человек соответственно.

Также много новых зараженных обнаружили во Львовской области – 1304, Харьковской – 1204 и городе Киев – 1164. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 25 марта зафиксировали в Луганской области – 131 и Херсонской – 177.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1164 случая

  • Винницкая область – 848 случаев

  • Волынская область – 356 случаев

  • Днепропетровская область – 1358 случаев

  • Донецкая область – 725 случаев

  • Житомирская область – 891 случай

  • Закарпатская – 429 случаев

  • Запорожская область – 519 случаев

  • Ивано-Франковская область – 402 случая

  • Киевская область – 1139 случаев

  • Кировоградская область – 193 случая

  • Луганская область – 131 случай

  • Львовская область – 1304 случая

  • Николаевская область – 534 случая

  • Одесская область – 1545 случаев

  • Полтавская область – 669 случаев

  • Ривненская область – 554 случая

  • Сумская область – 633 случая

  • Тернопольская область – 627 случаев

  • Харьковская область – 1204 случая

  • Херсонская область – 177 случаев

  • Хмельницкая область – 1040 случаев

  • Черкасская область – 704 случая

  • Черновицкая область – 587 случаев

  • Черниговская область – 399 случаев

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Скриншот.
Максим Степанов в Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что тяжелый период с коронавирусом в Украине продлится до середины апреля 2021 года.

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