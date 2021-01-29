Очистители воздуха могут распространять COVID-19, – ученые

Очистители воздуха могут способствовать распространению COVID-19 в таких замкнутых пространствах, как лифты.

К этому выводу пришли ученые из Университета Никосии на Кипре, пишет Daily Mail. В частности, они провели эксперимент, чтобы выяснить, что произойдет, если человек покашляет в переполненном и крайне ограниченном замкнутом пространстве.

"Наши результаты показывают, что установка очистителя воздуха может увеличить распространение капель (слюны с вирусом. – Ред.)", – отметил профессор Димитрис Дрикакис. Согласно наблюдениям исследователей, засасывание грязного воздуха и выдувание чистого усиливают общую циркуляцию.

Для изучения негативного влияния очистителей ученые создали 3D-модель лифта, способного вместить пять человек. Он был оборудован вентиляцией и очистителем воздуха. Затем в замкнутом пространстве смоделировали легкий кашель и измерили распространение инфицированных вирусом капель слюны. В итоге был сделан вывод, что шансы заразиться COVID-19 были самыми низкими, когда в помещении было меньше вентиляции.

"Мы количественно оценили влияние циркуляции воздуха на передачу вируса по воздуху и увидели, что установка очистителя внутри лифта значительно изменяет циркуляцию, но не устраняет передачу болезни",– отметил профессор Дрикакис.

Кроме того, ученые установили, что чем больше людей в лифте заражены COVID-19, тем больше вреда наносит очиститель воздуха.

"Ограничение количества людей, которым разрешено находиться в лифте, свело бы к минимуму распространение вируса, равно как и улучшенная конструкция систем очистки воздуха и вентиляции", – подытожил Дрикакис.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в КНР пришли к выводу, что в китайском городе Гуанчжоу кондиционер стал причиной массового заражения коронавирусом посетителей ресторана, в котором находилась семья из Уханя – города, с которого началась пандемия.