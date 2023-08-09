Обвинения в "переписывании истории" – излюбленный прием российской пропаганды. "Историю переписывают" все, кому не лень – и на Западе, и в Украине, и в других странах постсоветского пространства. Одна только Россия хранит историю в ее первозданном варианте.

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Однако бывший министр культуры, а сейчас помощник президента России Владимир Мединский на пресс-конференции, посвященной презентации новой версии учебника истории страны для старших классов, откровенно заявил именно о переписывании – о переписывании истории. Авторы учебника решили "подкорректировать" историю советского и российского прошлого так, чтобы она отвечала основным нарративам государственной пропаганды. Собственно, на самом деле это и есть учебник, я уверен, пропаганды и безнравственности, для старших классов.

Когда-нибудь эта книга с Керченским мостом на обложке, думаю, станет одним из доказательств обвинения Мединского и его подельников в содействии преступной агрессии Российской Федерации против Украины, реабилитации коммунистических преступлений и оправдании тоталитарных бесчеловечных практик путинского режима в самой России. Интересно, что с какого-то момента этот удивительный "учебник" вообще перестает рассказывать о российской истории. Его авторы посвящают практически все свое внимание истории другой страны – Украины.

Именно поэтому Керченский мост на обложке. Именно поэтому среди последних глав учебника российской (!) истории – разделы, которые называются: "Украинский неонацизм", "Переворот на Украине 2014 года", "Возвращение Крыма", "Судьба Донбасса", "Минские соглашения…", "Обострение ситуации", "Специальная военная операция", "Новые регионы", "Украина – неонацистское государство", "СВО и российское общество"…Что происходило все это время в России – спросите вы. Но, кажется, Мединского и его соавтора, ректора МГИМО Анатолия Торкунова, похоже, это совершенно не интересует. Высокопоставленные пропагандисты не просто переписывают историю, они, уверен, в буквальном смысле слова растлевают будущие поколения в России и на оккупированных ею территориях Украины.

Советского Союза нет уже более трех десятилетий. Но советские учебники истории с их беспардонной фальсификацией событий, пропагандой и ненавистью ко всему живому нет-нет, а напоминают о себе в мировоззрении и взглядах на жизнь тех, кто окончил школу много лет тому назад. Если люди не обращались к историческим событиям во взрослой жизни – а многие ли это делают? – то многие продолжают жить советскими историческими штампами даже сегодня. И при этом считать, что совершенно свободны от влияния советской идеологии.

С учебником Мединского, уверен, произойдет то же самое. Уже в сентябре по этой книге начнут учиться российские школьники 2007 года рождения, подумать только! И это при том, что их украинские сверстники будут учиться в бомбоубежищах и изучать материал об аннексии Крыма, войне на Донбассе, нападении на Украину в феврале 2022 года. Ложь одних учебников будет противостоять правде других.

Так и закладываются основы будущего многолетнего противостояния российского и украинского общества. Учебник Мединского, думаю, сыграет свою роль: война завершится, а ненависть сохранится надолго, очень надолго – пока новые поколения россиян и украинцев не начнут учить одну и ту же историю, историю, в которой не будет места пропаганде и лжи. Именно поэтому книга, которая закладывает фундамент будущих войн и конфликтов, которая обрекает на смерть и страдания следующие поколения жителей соседних стран, уверен, – самый настоящий учебник безнравственности.