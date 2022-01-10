Не хватает врачей, страдают даже дети: жители Крыма рассказали о проблемах из-за переехавших к ним россиян

Марина Петик
Общество
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На полуострове все чаще возникают конфликты между крымчанами и россиянами

Крымчане все больше возмущаются тем, что на оккупированный полуостров переселяют граждан России. Местные жители жалуются, что из-за "понаехавших" теперь стало труднее попасть на прием к врачу, а детям не хватает мест в садиках и школах. Также нередко между крымчанами и россиянами возникают серьезные конфликты.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Россияне хотят жить у моря

Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов недавно заявил, что на полуострове могут поселиться до 10 миллионов человек. Правда, он уточнил, что для этого им нужно будет строить себе дома в степях, чтобы было "не в ущерб местному населению".

Хотя статистика, которую ведут на полуострове, свидетельствует о том, что россияне предпочитают жить возле моря – в Ялте, Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории и других городах. Также часто они селятся в Симферополе.

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А вот Джанкойский, Первомайский, Красноперекопский, Советский и Раздольненский районы остаются для граждан РФ самыми непривлекательными. Ведь это степные части Крыма, где плохая экология из-за химических производств и проблемы с водой.

Россияне облюбовали для жизни в Крыму города у моря
Ссорятся в очередях к врачам

Местные жители недовольны таким положением дел и в социальных сетях сильно возмущаются. По их словам, в последние годы в Крыму просто катастрофа с очередями к врачам из-за того, что к ним постоянно приезжают россияне.

"Я с ребенком уже месяц не могу попасть к узкому специалисту у нас в Симферополе. Очереди просто огромные, запись на месяц-два вперед. Да и к платному доктору тоже не так просто попасть, врачей не так и много. Большинство специалистов уезжает работать в Россию, там зарплаты больше. Тут одни пенсионеры остаются", – рассказывает Наталья Орлова из Симферополя.

А в Феодосии в очереди к врачу подрались двое мужчин, дело дошло до стрельбы, пришлось даже вызывать полицию. Позже выяснилось, что стрелком оказался сотрудник "мэрии".

Очереди к врачам в Керчи.

Крымчане вспоминают, что еще до эпидемии коронавируса им приходилось по полдня сидеть под дверями врачей в очередях, и далеко не всех успевали принять. Из-за этого оккупанты пытаются заманивать на работу врачей узкой специальности, обещая предоставлять их детям места в садиках вне очереди и выделять деньги на жилье. Правда, таким обещаниям почему-то никто не верит.

Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, в Ялту периодически приезжает "десант" из России – кардиологи, неврологи, гинекологи, терапевты, аллергологи и другие специалисты. Они ведут прием, консультируют пациентов, оставляют рекомендации и уезжают.

Далеко не всем жителям Ялты нравится подобный подход. Они хотят, чтобы в их поликлиниках врачи работали на постоянной основе, а не приезжали в командировку. Но пока что выход только такой.

Места в школах и садиках отдают россиянам

Также из-за нашествия россиян возникла серьезная проблема с детскими садиками и школами. Так, Виктория из Ялты жалуется, что вынуждена сидеть дома с 3-летним ребенком, поскольку садики переполнены: "Я уже полтора года оббиваю пороги чиновников. Поясняю, что я одна воспитываю ребенка, мне помочь некому. Но мне каждый раз отказывают, говорят, что все группы переполнены. А частный садик я не потяну, потому что денег просто нет. Эта проблема у нас уже несколько лет в городе. Раньше еще можно было несколько месяцев в очереди постоять и добиться места в саду. А сейчас все больше тут приезжих с России, их почему-то в первую очередь записывают в сады".

Со школами ситуация не лучше. Николай из Симферополя рассказывает, что его семья не смогла отправить сына на учебу в заведение, которое для него присмотрели. "Нам отказали. Сказали, что классы переполнены, мест нет. Пришлось идти в другую школу, дальше от дома. Я специально посмотрел, кто же пришел в ту школу, куда нас не взяли. Оказалось, что чуть ли не полкласса – переселенцы из России. Я просто был в шоке, это такая несправедливость. Почему мы, крымчане, должны это терпеть?" – возмущается мужчина.

Крымчане не могут оформить детей в детские сады и школы
Силовики и чиновники скупают жилье, а продукты дорожают

По словам одного крымского риэлтора, который пожелал остаться анонимным, больше всего переселенцев из России приехало на полуостров сразу после 2014 года.

"Вот как только россияне пришли в Крым, стало понятно, что они тут надолго, сюда потянулись жители РФ. Они скупали квартиры, дома. Причем нередко недвижимость им продавали сами украинцы, потому что не понимали, что будет с ней при РФ. А въезжали сюда военные, сотрудники силовых структур, много милиционеров. За ними потянулись чиновники, судьи даже были. Сейчас уже жилье скупают те, кто заработал денег в России и хочет провести остаток жизни возле моря. Но все хотят жить в городах, в степь никто не хочет", – говорит риэлтор.

Жилье в Крыму скупают российские силовики
На набережной Ялты

Жительница Ялты Ольга Валерьевна жалуется на россиян, которые "приехали со своих хабаровсков, магаданов и привезли свои привычки".

"В праздники мы с дочкой вышли на набережную Ялты свежим воздухом подышать и провонялись шашлыками. Одежду пришлось выветривать на балконе. Они постоянно жарят эти шашлыки, гремит музыка, все в дыму. Идешь по частному сектору, за заборами тоже шашлыки готовят. И все люди из России. Я не знаю, голодные они что ли приезжают? Никогда теплой зимы не видели, им и есть, и готовить хочется на улице", – возмущается женщина.

Также крымчане уверены, что из-за переехавших к ним россиян на полуострове выросли цены на продукты питания.

"Раньше на базаре цены были для местных жителей пониже, а для приезжих – повыше. А теперь все одинаково. На Новый год огурцы для оливье купить было невозможно, они стоили 180-200 рублей (65-70 грн). Теперь приходится продукты искать подальше от центра Ялты, а то и выезжать за город", – жалуется Ольга Валерьевна.

В росте цен на продукты крымчане тоже обвиняют россиян

Сами россияне тоже возмущаются из-за цен. Мол, они рассчитывали на другое, когда переезжали и думали, что в Крыму будет полно дешевых фруктов и овощей. Но ошиблись – цены на полуострове такие же, как в Москве и Санкт-Петербурге.

В целом, жизнь в Крыму для простых людей не изменилась в лучшую сторону после 2014 года. Ситуация продолжает ухудшаться из-за массового переезда россиян на полуостров. Помимо экологических проблем крымчане столкнулись с неудобствами в повседневной жизни и пока что нет оснований полагать, что в ближайшее время их дела могут улучшиться.

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