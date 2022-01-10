Не хватает врачей, страдают даже дети: жители Крыма рассказали о проблемах из-за переехавших к ним россиян

Крымчане все больше возмущаются тем, что на оккупированный полуостров переселяют граждан России. Местные жители жалуются, что из-за "понаехавших" теперь стало труднее попасть на прием к врачу, а детям не хватает мест в садиках и школах. Также нередко между крымчанами и россиянами возникают серьезные конфликты.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Главарь оккупантов в Крыму Сергей Аксенов недавно заявил, что на полуострове могут поселиться до 10 миллионов человек. Правда, он уточнил, что для этого им нужно будет строить себе дома в степях, чтобы было "не в ущерб местному населению".

Хотя статистика, которую ведут на полуострове, свидетельствует о том, что россияне предпочитают жить возле моря – в Ялте, Севастополе, Алуште, Феодосии, Евпатории и других городах. Также часто они селятся в Симферополе.

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А вот Джанкойский, Первомайский, Красноперекопский, Советский и Раздольненский районы остаются для граждан РФ самыми непривлекательными. Ведь это степные части Крыма, где плохая экология из-за химических производств и проблемы с водой.

Местные жители недовольны таким положением дел и в социальных сетях сильно возмущаются. По их словам, в последние годы в Крыму просто катастрофа с очередями к врачам из-за того, что к ним постоянно приезжают россияне.

"Я с ребенком уже месяц не могу попасть к узкому специалисту у нас в Симферополе. Очереди просто огромные, запись на месяц-два вперед. Да и к платному доктору тоже не так просто попасть, врачей не так и много. Большинство специалистов уезжает работать в Россию, там зарплаты больше. Тут одни пенсионеры остаются", – рассказывает Наталья Орлова из Симферополя.

А в Феодосии в очереди к врачу подрались двое мужчин, дело дошло до стрельбы, пришлось даже вызывать полицию. Позже выяснилось, что стрелком оказался сотрудник "мэрии".

Крымчане вспоминают, что еще до эпидемии коронавируса им приходилось по полдня сидеть под дверями врачей в очередях, и далеко не всех успевали принять. Из-за этого оккупанты пытаются заманивать на работу врачей узкой специальности, обещая предоставлять их детям места в садиках вне очереди и выделять деньги на жилье. Правда, таким обещаниям почему-то никто не верит.

Чтобы хоть как-то спасти ситуацию, в Ялту периодически приезжает "десант" из России – кардиологи, неврологи, гинекологи, терапевты, аллергологи и другие специалисты. Они ведут прием, консультируют пациентов, оставляют рекомендации и уезжают.

Далеко не всем жителям Ялты нравится подобный подход. Они хотят, чтобы в их поликлиниках врачи работали на постоянной основе, а не приезжали в командировку. Но пока что выход только такой.

Также из-за нашествия россиян возникла серьезная проблема с детскими садиками и школами. Так, Виктория из Ялты жалуется, что вынуждена сидеть дома с 3-летним ребенком, поскольку садики переполнены: "Я уже полтора года оббиваю пороги чиновников. Поясняю, что я одна воспитываю ребенка, мне помочь некому. Но мне каждый раз отказывают, говорят, что все группы переполнены. А частный садик я не потяну, потому что денег просто нет. Эта проблема у нас уже несколько лет в городе. Раньше еще можно было несколько месяцев в очереди постоять и добиться места в саду. А сейчас все больше тут приезжих с России, их почему-то в первую очередь записывают в сады".

Со школами ситуация не лучше. Николай из Симферополя рассказывает, что его семья не смогла отправить сына на учебу в заведение, которое для него присмотрели. "Нам отказали. Сказали, что классы переполнены, мест нет. Пришлось идти в другую школу, дальше от дома. Я специально посмотрел, кто же пришел в ту школу, куда нас не взяли. Оказалось, что чуть ли не полкласса – переселенцы из России. Я просто был в шоке, это такая несправедливость. Почему мы, крымчане, должны это терпеть?" – возмущается мужчина.

По словам одного крымского риэлтора, который пожелал остаться анонимным, больше всего переселенцев из России приехало на полуостров сразу после 2014 года.

"Вот как только россияне пришли в Крым, стало понятно, что они тут надолго, сюда потянулись жители РФ. Они скупали квартиры, дома. Причем нередко недвижимость им продавали сами украинцы, потому что не понимали, что будет с ней при РФ. А въезжали сюда военные, сотрудники силовых структур, много милиционеров. За ними потянулись чиновники, судьи даже были. Сейчас уже жилье скупают те, кто заработал денег в России и хочет провести остаток жизни возле моря. Но все хотят жить в городах, в степь никто не хочет", – говорит риэлтор.

Жительница Ялты Ольга Валерьевна жалуется на россиян, которые "приехали со своих хабаровсков, магаданов и привезли свои привычки".

"В праздники мы с дочкой вышли на набережную Ялты свежим воздухом подышать и провонялись шашлыками. Одежду пришлось выветривать на балконе. Они постоянно жарят эти шашлыки, гремит музыка, все в дыму. Идешь по частному сектору, за заборами тоже шашлыки готовят. И все люди из России. Я не знаю, голодные они что ли приезжают? Никогда теплой зимы не видели, им и есть, и готовить хочется на улице", – возмущается женщина.

Также крымчане уверены, что из-за переехавших к ним россиян на полуострове выросли цены на продукты питания.

"Раньше на базаре цены были для местных жителей пониже, а для приезжих – повыше. А теперь все одинаково. На Новый год огурцы для оливье купить было невозможно, они стоили 180-200 рублей (65-70 грн). Теперь приходится продукты искать подальше от центра Ялты, а то и выезжать за город", – жалуется Ольга Валерьевна.

Сами россияне тоже возмущаются из-за цен. Мол, они рассчитывали на другое, когда переезжали и думали, что в Крыму будет полно дешевых фруктов и овощей. Но ошиблись – цены на полуострове такие же, как в Москве и Санкт-Петербурге.

В целом, жизнь в Крыму для простых людей не изменилась в лучшую сторону после 2014 года. Ситуация продолжает ухудшаться из-за массового переезда россиян на полуостров. Помимо экологических проблем крымчане столкнулись с неудобствами в повседневной жизни и пока что нет оснований полагать, что в ближайшее время их дела могут улучшиться.