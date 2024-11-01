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Очередь не уменьшается: Порошенко передал защитникам еще 7 стирально-душевых комплексов

Глеб Иванов
Общество
2 минуты
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Очередь не уменьшается: Порошенко передал защитникам еще 7 стирально-душевых комплексов

Петр Порошенко передал в подразделения украинской армии еще 7 стирально-душевых комплексов. Всего с начала полномасштабного вторжения в войска было передано 220 таких бытовых вагончиков, но очередь не уменьшается. Особенно на пороге холодной зимы, когда горячая вода – это не только гигиена, но и профилактика простуды.

Видео дня

Об этом Порошенко рассказал в видео. На этот раз стирально-душевые комплексы получили подразделения Воздушных сил.

Очередь не уменьшается: Порошенко передал защитникам еще 7 стирально-душевых комплексов

"Украинцы хорошо знают, что такое Воздушные Силы. Они обеспечивают защиту украинского неба, это наше героическое ПВО, за работу которого мы очень благодарны. Сотрудничаем мы давно – стабильно и эффективно. Обеспечиваем с нашей командой техникой не только ПВО, но и радиотехнические и зенитные бригады, бригады тактической авиации. Сегодня это стирально-душевые комплексы. Отдали им большую партию семь штук. Уйдут они в разные подразделения", – говорит пятый Президент.

Военные говорят: подразделения Воздушных сил выполняют задания не только на стационарных аэродромах, но и в полевых условиях, где нет нормальных бытовых выгод. "У нас уже есть возможность пользоваться таким комплексом, он очень выручает, потому что ребята постоянно в полях", – говорит защитница.

Порошенко отмечает: несмотря на скепсис "диванных экспертов" и хейтеров мобильные бани нужны на фронте, поэтому 220 единиц – это не предел.

Очередь не уменьшается: Порошенко передал защитникам еще 7 стирально-душевых комплексов
Очередь не уменьшается: Порошенко передал защитникам еще 7 стирально-душевых комплексов

В целом, с начала полномасштабного вторжения Порошенко с волонтерами передал:

Сухопутным войскам – 87 комплексов;

Десантно-штурмовым войскам – 80 комплексов;

Воздушным Силам – 29 комплексов;

Военно-морским Силам – 14 комплексов;

ССО – 9 комплексов;

ТрО – 1 комплекс.

Общая стоимость этого проекта уже достигла 158 миллионов гривен, он реализуется совместно Фондом Порошенко и ОО "Дело Громад".