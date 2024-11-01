Очередь не уменьшается: Порошенко передал защитникам еще 7 стирально-душевых комплексов

Петр Порошенко передал в подразделения украинской армии еще 7 стирально-душевых комплексов. Всего с начала полномасштабного вторжения в войска было передано 220 таких бытовых вагончиков, но очередь не уменьшается. Особенно на пороге холодной зимы, когда горячая вода – это не только гигиена, но и профилактика простуды.

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Об этом Порошенко рассказал в видео. На этот раз стирально-душевые комплексы получили подразделения Воздушных сил.

"Украинцы хорошо знают, что такое Воздушные Силы. Они обеспечивают защиту украинского неба, это наше героическое ПВО, за работу которого мы очень благодарны. Сотрудничаем мы давно – стабильно и эффективно. Обеспечиваем с нашей командой техникой не только ПВО, но и радиотехнические и зенитные бригады, бригады тактической авиации. Сегодня это стирально-душевые комплексы. Отдали им большую партию семь штук. Уйдут они в разные подразделения", – говорит пятый Президент.

Военные говорят: подразделения Воздушных сил выполняют задания не только на стационарных аэродромах, но и в полевых условиях, где нет нормальных бытовых выгод. "У нас уже есть возможность пользоваться таким комплексом, он очень выручает, потому что ребята постоянно в полях", – говорит защитница.

Порошенко отмечает: несмотря на скепсис "диванных экспертов" и хейтеров мобильные бани нужны на фронте, поэтому 220 единиц – это не предел.

В целом, с начала полномасштабного вторжения Порошенко с волонтерами передал:

Сухопутным войскам – 87 комплексов;

Десантно-штурмовым войскам – 80 комплексов;

Воздушным Силам – 29 комплексов;

Военно-морским Силам – 14 комплексов;

ССО – 9 комплексов;

ТрО – 1 комплекс.

Общая стоимость этого проекта уже достигла 158 миллионов гривен, он реализуется совместно Фондом Порошенко и ОО "Дело Громад".