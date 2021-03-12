Ждать прививку нужно 20-30 лет? Почему в Украине "заглохла" вакцинация и как спасти ситуацию

Две недели назад в Украине началась вакцинация от коронавируса, однако ее темпы оставляют желать лучшего. Первую прививку получили лишь 38 тысяч человек, это ничтожно низкие показатели в сравнении с Европой и США. При таких раскладах украинцы, которые попали в последнюю пятую волну, могут ждать прививку десятилетиями.

В Министерстве здравоохранения хотят существенно ускорить процесс и уверяют, что до конца года все желающие бесплатно смогут получить защиту от инфекции.

Почему иммунизация "заглохла" на самом старте, что делать для спасения ситуации и какие еще вакцины вскоре рассчитывает получить Украина – читайте в материале OBOZREVATEL.

Иммунизация от коронавируса стартовала 25 февраля. После того, как были получены первые 500 тысяч доз вакцины индийского производства CoviShield (она же АstraZeneca). До Украины вакцинация успела начаться в 94 странах мира.

По данным Минздрава, опубликованным 12 марта, за две недели первую дозу вакцины получили лишь 38 тысяч граждан. Для понимания, в Великобритании лишь в сутки прививку успевают сделать 300-350 тысячам человек, а в США эти показатели превышают миллион.

В Украине лидерами по количеству прививок являются Донецкая (4 114), Днепропетровская (3 079) и Киевская области (2 849). На последнем месте – Черниговская область, где вакцинировались лишь 626 человек. На Закарпатье и Житомирщине, которые попали в красную зону из-за коронавируса, показатели тоже крайне скромные, менее 800 человек.

По данным сервиса онлайн расчетов Omni Calculator, люди в возрасте 18-57 лет, которые в очереди находятся в последней, пятой волне, с такими темпами вакцинации смогут получить прививку где-то через 20-30 лет.

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 9 марта признал, что вакцинация идет очень медленно: "Мы должны выйти на цифру в 10 000, а вышли только на 3 000. Меня это не устраивает. Я ставил другие задачи по темпам, понимая, что мы должны развернуть их каскадным путем. Местным властям следует ускориться".

Отказ от прививок граждан "первой волны", в частности, медиков

Как и в Европе и в других странах, многие в Украине сомневаются в безопасности вакцинации как явления. В значительной степени этому способствует распространение фейков в сети. Люди думают, что прививка от коронавируса может вызвать рассеянный склероз, аутизм, бесплодие, а РНК-вакцины, к которым относятся Pfizer и Moderna, якобы влияют на гены.

Вера в то, что можно переболеть в легкой форме

Среди 30-40-летних украинцев укоренилось мнение, что они смогут обойтись без вакцины, ведь если и заболеют, то смогут переболеть в легкой форме. Но это не всегда так. По словам ведущего инфекциониста Украины Ольги Голубовской, новые штаммы COVID-19 поражают лиц молодого возраста и могут вызывать достаточно серьезные осложнения, с которыми можно попасть в реанимацию.

Неукомплектованность мобильных бригад

В Минздраве не могут объяснить вопрос неукомплектованности мобильных бригад на местах. Как и то, почему вакцинация так много времени занимает у специалистов, которые обладают всеми необходимыми знаниями и навыками для ее проведения. Ведь на прививку от коронавируса уходит столько же времени, как и на уколы вакцин от других болезней.

Одна мобильная бригада может за час вакцинировать 4-5 человек. Весь процесс должен занимать не более 15 минут, отметила OBOZREVATEL украинский иммунолог Алла Волоха.

"В нашей больнице, где тоже есть ковидные отделения, вакцины еще нет. Наверное, недостаточно мобильных бригад. Скорее всего они сейчас работают в тех заведениях, где от коронавируса лечат взрослых. Но нам никто ничего не объясняет. Со всеми моментами, в том числе с работой eHealth, наверное, за час прививают двух человек. Поэтому и такая задержка", – предположила медик.

Однако Минздрав поставил задачу: до 22 марта вакцинировать 250 тысяч человек, на которых и была рассчитана первая доставленная партия вакцины CovisShield. Для этого должны заработать дополнительные 319 мобильных бригад. Общее количество пунктов прививок в Украине должно дойти до 4 250. До конца года хотят обеспечить возможность бесплатно получить прививку всем желающим (в случае, если не будет проблем с поставками препаратов).

По данным сайта Оurworldindata, вакцинация началась уже в 116 странах мира. Первую дозу получили более 150 миллионов человек.

Израиль остается мировым лидером по темпах иммунизации относительно количества жителей. Там уже вторую прививку успели сделать 4 миллионам граждан, это примерно половина всего населения. По общему количеству прививок в мире первенство держат США, Китай, Индия и Великобритания.

Недавно ученые-биомедики из Калифорнийского университета заявили, что коронавирус продолжит мутировать и станет постоянным элементом жизни человечества, как и вирус гриппа. По их прогнозам, может появиться необходимость ежегодной вакцинации.

К концу 2021 года страна рассчитывает получить 38 млн доз, которых должно хватить для 19 млн украинцев. Из них:

в рамках механизма инициативы COVAX 117 тыс. доз Pfizer/BioNTech и от 2,2 до 3,8 млн доз AstraZeneca до конца текущей весны;