Очень тяжело: мольфарка рассказала, сможет ли Зеленский удержать пост до конца каденции

Карпатская мольфарка Магдалена Мочиовски сделала предсказание относительно президентства Владимира Зеленского. По ее мнению, глава государства будет занимать свою должность полный срок – до 2024 года.

Об этом она сказала в эфире программы "Руно" на Апостроф TV. По словам Мочиовски, дальше президентский путь Зеленского, как и ранее, будет тяжелым (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он будет дальше. Хотя я всегда говорю, что это очень тяжело", – отметила мольфарка. Она также добавила, что, по ее мнению, действующий президент нашей страны еще не решил, хочет ли баллотироваться на второй президентский срок. При этом Магдалена уточнила, что ей кажется, что это может произойти.

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Мольфарка добавила, что путь президента в политике тяжелый, поскольку ранее он не был причастен к этой сфере и на его дороге часто возникают преграды.

"Путь его будет тяжелым. Никогда не будучи в политике, на его пути будут возникать преграды. И оно так и есть – как ни одно, то другое. Но это такой путь, который он сам выбрал. Наш президент – человек с характером. Энергичный, харизматичный и целеустремленный – он не отступит", – убеждена Мочиовски.

Отметим, что в феврале Мочиовски заявила, что Украину скоро может возглавить новый политик – молодой и не очень известный. Он станет именно тем лидером, который выведет страну из экономического и политического кризиса. Компанию лидеру также может составить женщина – тоже неизвестная и молодая.

Напомним: гуцульская мольфарка Мария Цвылинив предположила, что Зеленский не завершит первый президентский срок и раньше времени покинет пост государственного руководителя. Кроме того, по ее мнению, политику грозит серьезная опасность вплоть до физической расправы. Она также добавила, что политическая карьера прервется и у команды президента в парламенте. По словам гадалки, досрочные выборы в Верховную Раду приведут к власти "старожилов", а "новые лица" потерпят поражение.

Как сообщал OBOZREVATEL, карпатские мольфарки предсказали, что мир в Украине должен наступить через 3-4 года. Примерно столько же времени, уверяют они, понадобится стране для экономического процветания.