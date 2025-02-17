Очень напряженный день; астролог предупредила о стрессе 17 февраля

В понедельник, 17 февраля длится 19-й лунный день, который к ночи перейдет в 20-й. Луна находится в созвездии Весов, а Солнце – Водолея.

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О том, что этот день принесет, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она посоветовала приготовиться к напряженному дню.

"Один и семь образуют восьмерку. Восьмерка – это Сатурн, это карма, это напряжение, это кармические узлы. Поэтому я могу сказать, что это будет стрессовый день для многих людей, будут возникать разные ситуации на работе, по дороге на работу, по дороге домой, будет определенное напряжение", – спрогнозировала астролог.

Чтобы снять это напряжение, она посоветовала практиковать дыхательную йогу. "Утром перед работой просто практикуйте дыхание, практикуйте пранаямы. Вы можете сделать это 5-10 минут в начале своего дня, и это облегчит ваш день", – пообещала Исита Гая.

По ее словам, сегодня полезны могут быть травяные настойки и свежие соки. "Это поможет вам преодолеть напряжение в этот день", – посоветовала она.

Относительно дел, которыми не стоит заниматься сегодня, Исита Гая посоветовала любой ценой избегать каких-либо конфликтов. "Не стоит ссориться, не стоит выяснять какие-то отношения, не стоит подписывать какие-то договоры, о чем-то договариваться, создавать долгосрочные планы", – предупредила астролог. И добавила, что сегодня важно чувствовать себя и слушать свое сердце. "Если вы чувствуете, что близится конфликт, конфликтная ситуация, просто отойдите, перестаньте общаться, перестаньте слушать. Не втягивайтесь в конфликты в этот день", – предупредила астрологиня.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 17 февраля для всех знаков зодиака – кому сегодня следует полагаться на свою интуицию.

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