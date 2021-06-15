Обзор техники для активного отдыха летом: от смартфона до браслета

С приходом лета и первого тепла возникает желание отправиться в отпуск. Особенно хочется покинуть душные кабинеты и отправится путешествовать. Так что самое время приобрести гаджеты для активного отдыха.

Сейчас телефон стал незаменимой частью практически каждого человека в мире. Это уже давно не просто средство общения, а зачастую мы используем смартфон как камеру для размещения фото с отпуска. Предлагаем вам рассмотреть на выбор несколько устройств, которые могут делать отличные фото.

Одним из таких смартфонов есть недавно представленный OPPO Reno 5 Lite 8/128 Gb Dual Sim Black. Приставка "Лайт" говорит о том, что это более упрощенная модель топовых устройств. Производитель поставил не такое мощное железо, что не пошло в ущерб внешнему виду, а главное камерам.

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Так основной модуль получил 48 Мегапикселей, фазовый автофокус, однако оптическая стабилизация отсутствует. Вторая камера получила 8 Мп и она отвечает за широкоугольные фото, угол обзора – 119 градусов. Отметим, что эта камера лишена автофокуса. Третий модуль камеры на 2 Мп – это датчик глубины. Также есть макрокамера на те же 2 мегапикселя. Фронтальная камера получила 32 Мп, так что селфи будут отличного качества.

Добавим, что OPPO Reno5 Lite умеет снимать 4К-видео, но электронная стабилизация есть только для FullHD-съемки.

Отметим, что смартфон имеет диагональ 6,43 дюйма с разрешением 2408x1080 пикселей на дюйм. Сам экран получил Amoled матрицу, так что цвета будут яркими и сочными, даже при дневном свете. Вес смартфона всего 172 грамма.

Внутри смартфона постоянной памяти – 128 Гб, но можно еще добавить при помощи слота для SD-карт. Так что фото и видео с отпуска должно поместиться много.

Еще расскажем о ряде технических моментов OPPO Reno5 Lite, которые будут интересны. Так, смартфон имеет технологию NFC для бесконтактной оплаты. Разблокировать смартфон можно при помощи оптического сканера отпечатков пальцев в экране или же распознавания лица фронтальной камерой.

Также производитель оставил аудиовыход 3.5 мм, а заряжается смартфон через USB Type-C. Объем несъемной батареи 4310 мА-ч.

Более доступной заменой смартфону OPPO может стать, например, POCO X 3, который стоит немного меньше, но не лишен преимуществ флагмана. Сам смартфон выпускается в двух цветах Shadow Gray (серый) и Cobalt Blue (голубой).

При этом аппарат получился довольно крупным: его вес 215 грамм. Но зато на экране с диагональю 6,67 дюйма удобно смотреть видео и серфить по интернету. Подчеркнем, что POCO X3 получил IPS-матрицу с частотой обновления экрана в 120 Гц. Разрешение самого дисплея 2400x1080 пикселей на дюйм.

Также большой размер смартфона означает большую емкость аккумулятора, тут он 5160 мАч. К тому же есть быстрая зарядка. На 100% батарея заряжается за 65 минут.

На большом корпусе удалось разместить два динамика Hi-Res Audio, так что звук у смартфона громкий и с эффектом стерео.

Расскажем про камеры, ведь здесь тоже четыре. Основной модуль получил 64 Мп и снимает с широким углом в 73 градуса. Вторая камера на 13 Мп уже делает фото на 119 градусов. Остальные два модуля на 2 Мп отвечают за макросъемку и глубину снимков. Селфи-камера имеет 20 Мп. Смартфон может записывать 4К видео.

Как и все современные смартфоны у POCO X3 есть аудиовыход 3.5 мм, зарядка USB Type-C и NFC. Сканер отпечатков пальцев также расположен под экраном.

Особо выделим, что смартфон построен на базе 8-ядерного процессора Qualcomm Snapdragon 732G с графическим ускорителем Adreno 618. Внутри стоит 8 Гб оперативной памяти, так что все игры просто летают на устройстве. А внутреннюю память в 128 Гб можно расширить SD-картой (максимальный размер 256 Гб).

Если же китайские бренды вам не по душе, то всегда есть возможность взять смартфон от известного мирового производителя. Так, южнокорейская компания Samsung представила новую серию Galaxy A32. Новинка стала пополнением в "галактической" линейке смартфонов, но стоит гораздо дешевле флагманов.

Сразу скажем, что Samsung сделала так, чтобы смартфон Galaxy A32 не получил космический ценник. Внутри установили всего 4 Гб "оперативки", а на выбор есть версии с 64 и 128 гигабайтами внутренней памяти. Однако можно установить SD-карту до 1 Тб.

Также серия А32 построена на базе 8-ядерного процессора Mediatek Helio G80 в паре с графическим ускорителем Mali-G52MC2. Такой тандем хоть и не самый шустрый, но с повседневными задачами справляется.

Диагональ экрана тут 6,4 дюйма с разрешением 2400x1080 пикселей на дюйм. Особенностью дисплея является SUPER AMOLED матрица, которой так славится Samsung. Частота обновления кадров 90 Гц, так что глаз не устанет даже от долгого просмотра видео.

4 модуля камеры уже стали привычными в этом классе смартфонов и Galaxy A32 не стал исключением. Так, основной модуль имеет разрешение 64 Мп, широкоугольный – 8 Мп, а датчик глубины и макрокамера – 5 Мп. Фронтальная камера – 20 Мп. Сразу отметим, что камера не снимает 4К-видео.

Вес смартфона 184 грамма, а внутри пластикового корпуса стоит батарея на 5000 мАч. Как и его собратья Samsung Galaxy A32 имеет разъем 3,5 мм, USB Type-C и NFC.

В пару к новому смартфону можно взять фитнес-браслет, чтобы следить за своей активностью. Новинкой стала уже популярная модель от X iaomi Mi Smart Band 6. Устройство. как и прежде совместимо с iPhone или любым Android-смартфоном. Экран хоть и небольшой, всего 1,56 дюйма (разрешение 152 х 486), но дисплей яркий благодаря Amoled-матрице.

Внутри маленького и легкого корпуса (всего 12,8 грамм) установлены все современные датчики: оксиметр, гироскоп, пульсометр, шагомер и акселерометр. А небольшая емкость батареи в 125 мАч позволяет 14 дней проработать без подзарядки. А если отключить некоторые функции, то браслет проработает без подзарядки еще дольше.

Mi Band 6 подключается к фирменному приложению Mi Fit. Браслет может измерять частоту сердечных сокращений, отслеживать сон, отображать уведомления, что приходят на смартфон и управлять музыкальным плеером.

Помимо будильника, таймера, секундомера, есть режим Personal Activity Intelligence и мониторинг уровня стресса. Также устройство может отслеживать женские циклы и оповещать о приближении ключевых фаз цикла.

Для спорта Xiaomi Mi Smart Band 6 пригодится как никто иной. В браслет заложены более 30 видов тренировок. Автоматически происходит распознавание шести видов спорта: бег, ходьба, беговая дорожка, езда на велосипеде, гребля и эллиптический тренажер. Отдельно можно запустить программу с дыхательными упражнениями. Особо выделим, что умный браслет может изменять уровень SpO2, то есть насыщение крови кислородом.

Однако предупредим, если постоянно включать измерение пульса, SpO2 и трекер качества дыхания во время сна, то подзаряжать браслет придется каждые пару дней.

Если вам нужен более широкий функционал, то можно присмотреться к смарт-часам Amazfit Bip S Carbon Black. Устройство может носить не только как спортивный гаджет, но и стильный аксессуар. Но помимо отличного внешнего вида, смарт-часы обладают всеми достоинствами фитнес-браслета. Так, устройство совместимо с iOS и Android, поэтому можно проверять приходящую почту, просматривать соцсети, отвечать на сообщения и входящие вызовы.

На тренировке можно отслеживать скорость бега, частоту сердцебиения и преодоленное расстояние. Для физических упражнений есть несколько основных режимов: ходьба, бег на открытом воздухе и в помещении, велосипед, плавание в бассейне и открытых водоемах. Подчеркнем, что часы полноценны защищены от влаги (5 АТМ), так что с ними можно плавать даже в пресных водоемах.

Amazfit Bip S работают в паре с фирменным приложением Amazfit. На смартфон часы передают данные о количестве пройденных шагов, тренировке, сне и сердечном ритме.

Экран хоть и небольшой, всего 1,28 дюйма, но для сенсорного управления этого достаточно. Отметим, что квадратный дисплей имеет разрешение 176х176 с TFT-матрицей.

Заявленное время работы 40 дней в обычном режиме использования, а в режиме ожидания – 90 дней. При активной нагрузке часы разрядятся уже через две недели. Такого результата удалось достичь благодаря батареи в 200 мАч. При этом весят Amazfit Bip S всего 31 грамм.