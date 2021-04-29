Обязательно ли убирать в Чистый четверг: в ПЦУ опровергли миф

За три дня до Пасхи христиане отмечают Чистый четверг, и в Украине в этот день принято наводить порядок в доме – убирать, мыть окна и стирать. Однако священнослужители отмечают, что это не является главной задачей праздника, который в этом году пришелся на 29 апреля.

Как объясняют в Православной церкви Украины, Большой, или Чистый четверг для верующих христиан – это не про генеральную уборку, а о дне очистки собственной души. Миф опровергли на Facebook-странице ПЦУ.

"В Чистый четверг вспоминают Тайную вечерю, во время которой Иисус Христос установил Святое Причастие (Евхаристию) – таинство, через которое верные очищаются от грехов и соединяются с Господом. Во время Тайной вечери Иисус также омыл ноги своим ученикам, таким образом показав пример братской любви, жертвенности и служения ближнему", – говорится в сообщении.

Поэтому, напомнили священнослужители, Чистый четверг называется таковым не из-за буквального его понимания (что необходимо устраивать уборку домов или омываться водой), а потому, что люди в храмах исповедуются и причащаются, очищаясь от грехов и соединяясь в святой Евхаристии с Господом.

В ПЦУ призвали верующих в этот день причаститься, а вечером слушать чтение двенадцати отрывков из Евангелия.

"Уборка – это полезная и хорошая вещь, но при приготовлений к Пасхе не надо забывать о самом важном – встретить праздник с чистой душой. Поэтому спланируйте провести Великий четверг так, чтобы успеть не только убрать свою квартиру, но и соединиться с Господом в святой Евхаристии. Поставьте Бога на первое место, и тогда все в вашей жизни будет на своих, нужных местах", – отметили в ПЦУ.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что нельзя делать в Чистый четверг, а также объяснял, как приготовить четверговую соль и зачем она нужна.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 30 апреля у православных приходится Страстная пятница. Она посвящена воспоминаниям о суде, распятии и крестной смерти Иисуса Христа. Подробнее о том, что категорически нельзя делать в этот день – читайте в материале.