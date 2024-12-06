'Обязательная эвакуация продолжается': в ОВА рассказали, сколько людей остается на Донетчине

На территории Донецкой области, которая контролируется властями Украины, продолжается обязательная эвакуация гражданского населения из-за ситуации в сфере безопасности и постоянных обстрелов. По состоянию на сегодняшний день в регионе еще находится около 318 тысяч украинцев.

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Об этом рассказал начальник отдела оперативно-очередной службы, связи, оповещения и информирования населения Департамента по гражданской защите, мобилизационной и оборонной работе Донецкой ОВ Дмитрий Петлин. Его слова в четверг, 5 декабря, процитировало агентство Укринформ.

По состоянию на 27 ноября в Донецкой области оставалось 321 тысяч гражданского населения.

По словам Петлина, эвакуировать людей помогают добровольческие формирования и волонтеры. Всего из региона выехало 1 млн 177 тысяч человек. Из них 187 тысяч – это дети и более 46 тысяч – это люди с инвалидностью.

"По состоянию на данный момент остается на территории Донетчины, подконтрольной украинским властям, около 318 тыс. человек", – сказал Петлин.

Представитель ОВА добавил, что за время проведения эвакуации, которая была объявлена в начале августа 2022 года, на место постоянного проживания возвращалось и снова эвакуировались в общей сложности около 243 тысяч человек.

В 11 населенных пунктах Донецкой области, где идет принудительная эвакуация семей с детьми, остаются 126 детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября в населенном пункте Краснополье Сумской области объявили эвакуацию населения в более безопасные районы. Она обязательна.

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