Обвиняли в требовании взятки: отстраненная судья мобилизовалась в ряды ВСУ, но на нее пожаловались из-за пьянства

Отстраненная за взятку судья Киевского районного суда Одессы Людмила Салтан мобилизовалась в ряды ВСУ, но на нее пожаловались из-за пьянства. Командование воинской части сообщило, что 27 ноября 2024 г. Салтан прибыла на службу в состоянии алкогольного опьянения, в связи с этим на нее был составлен протокол об административном правонарушении.

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Об этом сообщает "Следствие.Инфо". Дело будут слушать в Малиновском районном суде Одессы, пока заседание еще не назначено.

Известно, что Людмила Салтан занимала должность судьи в Киевском районном суде с 13 мая 2009 года. Еще в апреле 2023 года Высший совет правосудия отстранил ее от осуществления правосудия после того, как разоблачил на получении взятки в размере $4000 за принятие выгодного решения по гражданскому делу. Отмечается, что в обмен судья пообещала принять решение, согласно которому ответчик должен был уплатить истцу $14 200 и 15 тысяч гривен.

Свое предложение Салтан озвучила прямо в служебном кабинете, однако истец отказался отдавать взятку и обратился в НАБУ с заявлением. 29 марта 2023 года судья и истец встретились в автомобиле Салтан по, где она получила $4000. После этого ее задержали детективы НАБУ.

Салтан была обвинена в совершении уголовного правонарушения по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины ("Принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом"). По закону это преступление предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет, с лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет и конфискацией имущества.

Вероятно, чтобы избежать ответственности, осенью 2024 года Людмила Салтан решила мобилизоваться. Однако после этого, 5 декабря 2024 года, военная часть подала на нее жалобу в ВРП из-за появления на службе в состоянии алкогольного опьянения, также сообщалось, что с начала службы женщина не принимала непосредственного участия в боевых действиях.

На Людмилу Салтан составили протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 172-20 Кодекса Украины об административных правонарушениях ("Распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или употребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов"). Рассмотрение этого дела состоится в Малиновском районном суде Одессы, но дата заседания еще не назначена.

Судья не явилась на заседание 2-й Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая должна рассматривать дисциплинарное дело в ее отношении. Вместе с адвокатом она подала ходатайство о приостановлении рассмотрения дисциплинарного дела через мобилизацию. Однако все члены 2-й Дисциплинарной палаты ВРП проголосовали против удовлетворения этого ходатайства, но перенесли рассмотрение дела на 29 января 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 ноября стало известно, что правоохранители Киева разоблачили заведующую государственным медицинским учреждением на взяточничестве. Злоумышленница требовала почти четверть миллиона гривен за экспертное заключение по качеству дезинфекционного средства. Подозреваемый светит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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