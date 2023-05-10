Обсудили психологическую реабилитацию украинских детей: Елена Зеленская встретилась с Урсулой фон дер Ляен. Фото

Елена Зеленская, супруга президента Украины, 9 мая встретилась с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Они обсудили вопросы реабилитации украинских детей, среди которых 364 несовершеннолетних, которые были вернуты из России.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента. Президент Еврокомиссии предложила экспертную помощь ЕС в создании программы поддержки для детей.

Урсула фон дер Ляйен встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской, в процессе которой они обсудили вопрос реабилитации украинских детей. В ходе встречи Зеленская подчеркнула, что дети проходят через сложный период: учатся в бомбоубежищах, переезжают в другие страны, страдают от нехватки общения с родными и друзьями.

Президент ЕК, предложила экспертную помощь ЕС в создании программы поддержки для украинских детей, включая тех, которые были эвакуированы из России.

"У детей Украины должно быть светлое будущее, далекое от ужасов войны. Психическое здоровье детей заслуживает всего нашего внимания и усилий", – написала фон дер Ляйен в Twitter.

Первая леди поблагодарила фон дер Ляйен за предложение экспертной помощи от Евросоюза.

"Уникальную программу помощи украинским детям наработают уже наши специалисты – так же, как они это делают для психологического лагеря, где реабилитируют детей, потерявших на войне близких. В ответ на страшный опыт украинцев формируем мощную психологическую помощь, чтобы никто не остался с пережитым один на один", – подчеркнула Зеленская.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен провели в Киеве переговоры. Главной темой разговора стала военная помощь нашей армии в борьбе против российского агрессора – Евросоюз готов предоставить Украине 1 млн снарядов для артиллерии.

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