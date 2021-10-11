Общество объединилось вокруг защиты конституционных прав людей с инвалидностью, – Суслова

В Верховной Раде прошли слушания на тему реализации конституционных прав и свобод лиц с инвалидностью. Комитет согласился с участниками мероприятия, что нынешняя государственная социально-экономическая политика по защите прав людей с инвалидностью не соответствует современным потребностям и международным обязательствам, к которым присоединилась Украина.

В мероприятии приняли участие Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова, представители местных органов власти и общественных организаций, сообщила на своей странице в Facebook украинская правозащитница Ирина Суслова.

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"Нам крайне необходимо решить несколько первоочередных вопросов: обеспечить достаточное финансирование государственных программ социальной защиты людей с инвалидностью, принять законы об украинском жестовом языке, бесплатном юридическом сопровождении граждан с инвалидностью по делам о защите своих прав. Нам крайне необходимо обеспечить свободный доступ людей с инвалидностью к дошкольному, среднему и высшему образованию, развивать безбарьерную среду, обеспечить людям возможность трудоустройства", – отметила Суслова.

Она добавила, что все это следует решать на трех уровнях – в Верховной Раде, правительстве и в органах местного самоуправления, которые должны работать в обновленном законодательном и нормативно-правовом поле.

По состоянию на 1 января 2021 года в Украине проживает 2 миллиона 703 тысячи людей с инвалидностью, в том числе 163,9 тысячи детей. То есть каждый 18-й гражданин – человек с инвалидностью, который нуждается в помощи и поддержке государства.

Семь лет подряд правительство финансирует соответствующие государственные программы по остаточному принципу. В проекте государственного бюджета на следующий год на реабилитацию детей с инвалидностью предусмотрено только 130 млн грн. За эти деньги услуги по реабилитации могут получить только 7 из 164 тысяч детей.

По словам Сусловой, общественные организации и правозащитники будут настаивать на:

признании приоритетным для рассмотрения проекта Закона Украины "Об украинском жестовом языке", зарегистрированного еще в октябре 2019 года;

внесении изменений в Закон Украины "О бесплатной правовой помощи", которые дадут гражданам с инвалидностью право на бесплатные юридические услуги по защите своих прав;

увеличении расходов в государственном бюджете – 2022 на реабилитацию детей с инвалидностью в 700 млн грн;

наработке профильными министерствами законодательных изменений по совершенствованию системы инклюзивного образования, обеспечении свободного доступа лиц с инвалидностью к дошкольному, среднему и высшему образованию, трудоустройству и тому подобное.

"Комитетские слушания – это начало, которое позволит наработать качественные рекомендации для центральных органов исполнительной власти и парламентских комитетов", – подытожила правозащитница Суслова.