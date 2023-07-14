Общественный сектор играет значительную роль в вопросе реабилитации военных, – Столар

Вадим Столар - активный донор общественных организаций, работающих над программами военного протезирования через соответствующие грантовые программы. Эти и другие украинские ГО выполняют государственные функции и работают над проектами психологической и физической реабилитации.

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Вадим Столар утверждает, что в плане физической реабилитации общественный сектор эффективнее государственного. Это объясняется его способностью быть более гибким и обладать лучшей способностью к маневрированию.

Меценат отметил, что сейчас каждый пятый украинский военный нуждается в реабилитации. Этот высокий процент создает значительную нагрузку на государственные институты, что приводит к необходимости широкого привлечения общественного сектора. Созданный им Фонд является одним из примеров такого участия.

Как рассказал Вадим Столар, его именный Фонд выделил 1 миллион гривен в поддержку украинских общественных организаций, работающих над реабилитационными программами как для гражданских, так и военнослужащих. Он отметил, что благодаря реализации грантовой программы, команда его Фонда уже прогрессирует в этом направлении.

Основатель Фонда акцентировал, что запуск грантовых программ вызвал большой интерес среди региональных общественных объединений, не имеющих стабильного финансирования. За короткое время поступило более 100 обращений, что свидетельствует о том, что вопрос оказания эффективной психологической помощи военнослужащим остается нерешенным. Несмотря на усилия государственных учреждений, все еще есть спрос на поддержку таких программ и организаций.

По словам Вадима Столара, грантовая программа сейчас работает по полной.

В частности, по результатам конкурса уже определены четыре победителя, которые получили гранты на приобретение необходимого оборудования для реализации своих идей. В программе могли принять участие неприбыльные организации, зарегистрированные в Украине, и, в конце концов, они могли претендовать на общий грантовый фонд в 1 000 000 гривен.

Эти деньги, говорит Вадим Столар, разделили между общественными организациями-победителями, которые представили проекты, направленные на реабилитацию украинских военных. Среди них ОО "УФРА" из Ивано-Франковской области, ОО "Пространство развития общин" из Черновицкой области, ОО "Ротари клуб Харьков "Нью Левел"", ОО "Агентство экономического развития города Павлоград". Их проекты будут реализовываться в местных медицинских учреждениях".