Общественное телевидение заявило о попытке властей ликвидировать независимое вещание в Украине

Команда общественного вещателя считает инициативу депутатов президентской фракции "Слуга народа" о создании Государственного информационного концерна телевидения и радиовещания наступлением на свободу слова и демократическое развитие нашей страны, попыткой вернуть вещателя под государственный контроль. Об этом говорится в заявлении Общественного.

"К давлению "гривной" власть добавила давление "защитой нашего информационного поля", предлагает манипуляциями и пропагандой бороться с манипуляциями и пропагандой врага", – говорится в заявлении в ответ на законодательную инициативу народного депутата из фракции "Слуга народа" Олега Дунды о создании Государственного информационного концерна.

Председатель правления Общественного Николай Чернотицкий убежден, что законопроект связан с предстоящими выборами.

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"Ни подконтрольные государственные каналы, ни уничтожение независимого общественного вещателя не помогут дать отпор агрессии РФ, это может стать непреодолимым препятствием для демократического развития Украины. Инициатива г-на Дунды выглядит как попытка к следующим выборам взять под собственный контроль единственное независимое национальное медиа", – заявил Чернотицкий.