Образовался новый ландшафт: дно Каховского водохранилища обильно покрылось растениями. Спутниковые фото

На месте Каховской дамбы, которая была взорвана российской армии в качестве очередного теракта и военного преступления, происходят восстановительные процессы. Несмотря на то, что большинство экспертов ожидали увидеть здесь засушенную степь, природа Херсонской области вступает в свои права.

Соответствующие снимки опубликовали на платформе OSINT-аналитик Tatarigami в социальной сети Х (ранее Twitter). Кадры из космоса, сделанные спутниковыми системами, показывают, что Каховское водохранилище приобретает новый ландшафт.

"Необычная новость на Каховском водохранилище. Вопреки ожиданиям, что он останется пустынным, недавние наблюдения на месте и спутниковые снимки выявили интересное развитие событий: природа быстро восстанавливается, поскольку растительность превращает эту территорию в цветущий тростниковый заросль", – с приятным удивлением пишут авторы.

Видео дня

Напомним, в ночь на 6 июня российские войска совершили подрыв оккупированной Каховской гидроэлектростанции изнутри, используя взрывчатку. Детонацию они могли запустить дистанционно.

Как сообщал OBOZREVATEL, дно Каховского водохранилища спустя три месяца после подрыва РФ заросло клевером, люцерной и другими растениями. Их насеяли природоохранители, чтобы предотвратить пылевые бури и распространение чужеродных видов растений.

Тем временем на Днепропетровщине 21 августа заработала первая нитка водопровода, которая обеспечивает доступ к воде для около 25% населения Кривого Рога.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!