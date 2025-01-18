Обратите внимание на здоровье: астропрогноз на 18 января

В субботу, 18 января, длится 19-й лунный день, который ближе к ночи перейдет в 20-й. Луна остается в знаке Девы, Солнце находится в Козероге.

Видео дня

Каким обраэтом это будет влиять на нас, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она убеждает – в фокусе внимания в эту субботу должно находиться ваше тело и здоровье.

"Обратите внимание на питание в этот день. Я бы рекомендовала облегченное питание", – сказала астролог. Кроме того, она рассказала, что день будет благоприятным для умственной активности.

Из практик Исита Гая посоветовала любые пожертвования. "Вы можете помогать бедным, вы можете помогать сиротам или кормить бездомных зверей на улице", – порекомендовала она.

Так как суббота связана с энергией Сатурна, стоит в этот день включить и послушать мантру Сатурна. "Также есть книга, которая называется "Величие Сатурна", я советую вам ее почитать. Она небольшая, вы прочтете ее за один день, но эта книга имеет магические свойства полностью растворять негативную карму человека", – сказала астролог.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, каким знакам зодиака больше всего повезет в начале 2025 года.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежным основанием для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказание или нет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.