OBOZREVATEL TV с 1 октября будет представлен во всех TV-пакетах провайдера "Воля": что посмотреть в новом сезоне

С 1 октября 2021 года телеканал OBOZREVATEL TV будет включен во все TV-пакеты провайдера "Воля". В новом сезоне зрители смогут увидеть еще больше фильмов, сериалов, информационно-аналитических студий и спортивных трансляций.

В частности, ежедневно по будням в течении дня редакция OBOZREVATEL готовит выпуски новостей с самыми топовыми и горячими событиями, а вечером в ежедневной информационно-аналитической студии "Підсумки дня з OBOZREVATEL" зрителям представлена полная картина уходящего дня.

Кроме того, телеканал является одним из официальных трансляторов Федерации Баскетбола Украины, в этом сезоне зрители смогут увидеть в эфире телеканала матчи Суперлиги Windrose, Кубка Украины, Кубка Европы FIBA, а также женской Суперлиги.

Видео дня

Для развлечения и отдыха в этом сезоне в эфире телеканала зрителям будет представлено еще больше художественных фильмов со знаменитыми актерами, уже полюбившиеся сериалы "Расследование Мердока" и "Загадочные убийства Агаты Кристи", а также новые рейтинговые драмы и детективы.

Отметим, что за год после изменения формата телеканала на фильмопоказ-развлекательный и проведения ребрендинга, согласно данным независимого рейтингового агенства BIG DATA UA доля телеканала OBOZREVATEL выросла почти в три раза. За что он был удостоен награды "Лучший телеканал 2020 года" в категории "Шаг вперед".

Телеканал охватывает: