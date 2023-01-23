Обожженный, изуродованный, но несокрушимый: украинские пограничники показали, как сейчас выглядит Бахмут. Видео

Силовики Госпогранслужбы Украины проехались по улицам Бахмута Донецкой области, за который продолжают идти жестокие бои. Они показали украинцам, во что превратился город после "спасения" россиянами.

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Кадры опубликовали сами пограничники на своем Telegram-канале. Они указали, что без преувеличений Бахмут сегодня – самая горячая точка планеты (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

И неудивительно, место, где раньше был центр города, цвела жизнь и гуляли люди, теперь превратился в сплошную руину. Защитники отметили, что ночью по Бахмуту лучше не передвигаться.

"Обожженный, изуродованный, но несокрушимый", – обозначил украинский пограничник о стратегически важном населенном пункте, о котором мечтают захватчики, но он им не по зубам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День соборности Украины наши защитники вывесили желто-синий стяг над Бахмутом. Для всех, кто следит за боями в Донецкой области, это важнейшее напоминание, что город был и останется украинским.

В ночь на 19 января бойцы Нацгвардии под обстрелами эвакуировали из Бахмута группу гражданских, обратившихся за помощью. Людям пришлось покинуть родной город, потому что российский террор стал невыносимым.

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