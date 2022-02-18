Обострение на Донбассе и независимость ОРДЛО: в "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают важные темы. Видеотрансляция
В эту пятницу в "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают актуальные темы.Вживую гости студии обсуждают следующие вопросы:
Обострение на Донбассе: боевики обстреливают детские сады, школы и жилые дома. Как ответит Украина?
Ультиматум Путина. Есть ли у Украины будущее в НАТО?
Что будет, если Россия признает независимость так называемых ЛНР и ДНР?
Петр Порошенко, президент Украины (2014 – 2019), лидер партии "Европейская Солидарность";
Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);
Игорь Смешко, глава партии "Сила и честь", глава СБУ (2003 – 2005);
Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019 – 2020);
Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009);
Евгений Мураев, лидер партии "Наши";
Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";
Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";
Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.нет".
Также были приглашены:
Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины;
Алексей Резников, министр обороны Украины;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Алексей Данилов, секретарь СНБО;
Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа".
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