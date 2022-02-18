Обострение на Донбассе и независимость ОРДЛО: в 'Свободе слова Савика Шустера' обсуждают важные темы. Видеотрансляция

Прослушивание новости на данный момент не доступно

В эту пятницу в "Свободе слова Савика Шустера" обсуждают актуальные темы.

Обострение на Донбассе: боевики обстреливают детские сады, школы и жилые дома. Как ответит Украина? Ультиматум Путина. Есть ли у Украины будущее в НАТО? Что будет, если Россия признает независимость так называемых ЛНР и ДНР?

Петр Порошенко, президент Украины (2014 – 2019), лидер партии "Европейская Солидарность";

Арсений Яценюк, лидер партии "Народный фронт", премьер-министр Украины (2014 – 2016);

Игорь Смешко, глава партии "Сила и честь", глава СБУ (2003 – 2005);

Андрей Загороднюк, министр обороны Украины (2019 – 2020);

Владимир Огрызко, министр иностранных дел Украины (2007 – 2009);

Евгений Мураев, лидер партии "Наши";

Нестор Шуфрич, народный депутат, "Оппозиционная платформа – за жизнь";

Видео дня

Андрей Билецкий, лидер партии "Национальный корпус";

Юрий Бутусов, главный редактор интернет-издания "Цензор.нет".

Также были приглашены:

Ирина Верещук, вице-премьер-министр Украины;

Алексей Резников, министр обороны Украины;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Алексей Данилов, секретарь СНБО;

Давид Арахамия, глава фракции партии "Слуга народа".

Смотрите на телеканале Украина или заходите на YouTube-канал, а также можете просмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.