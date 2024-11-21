Оборона морских границ: Силы обороны получили катера и оборудование от 'Стального фронта'

"Стальной фронт" Рината Ахметова выпустил первый набор шкиперов в своей профессиональной школе. За год работы Школа шкиперов подготовила 30 специалистов для службы на высокоскоростных катерах, предоставленных инициативой. Курсанты прошли около 30 часов теоретических занятий и более 50 часов практики, в том числе около 10 часов за штурвалом катера в качестве главного шкипера-капитана.

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Шкиперы – это руководители малых судов, таких как катера, яхты, рыбацкие лодки или небольшие военные суда. Они отвечают за управление судном, соблюдение маршрута, безопасность экипажа и пассажиров, а также навигацию и коммуникацию на воде. Шкипер координирует работу всей команды. В военном контексте шкиперы также проходят специализированную подготовку, включающую навыки экстренного маневрирования, противодействия дронам и эвакуации раненых, что делает их важными специалистами для выполнения тактических задач на море.

"Этот опыт позволил за очень короткий срок качественно, быстро подготовить людей буквально с нуля до базового для уровня выполнения задач на воде, что невероятно сложны, тем более в Черном море. Надеюсь, в дальнейшем курсы будут расширяться, что смогут учиться на большем количестве плавсредств, с большим количеством людей", – сказал старший курсант Школы.

Программа обучения, организованная при поддержке украинских и иностранных инструкторов, включала международные стандарты лицензирования и была адаптирована для военных. Курсанты овладевали навыками радиосвязи, навигации, лоции, планирования переходов, работы в сложных погодных условиях, экстренного управления судном, противодействия дронам, эвакуации раненых и буксировки неисправного судна.

"Ребята получили специальную подготовку и теперь могут выполнять задания в любой части моря. Школа шкиперов получила положительные отклики от курсантов. Мы будем продолжать это дело, надеемся, в следующем году у нас будет еще больше курсантов", – прокомментировал Александр Водовиз, представитель Стального фронта и руководитель проектного офиса "Метинвест".

"Стальной фронт" планирует продолжать поддержку Сил обороны на море, обеспечивая украинских военных современным оборудованием и подготовкой экипажей, чтобы укрепить морские границы и повысить безопасность Украины на море, что обеспечивает подавляющее большинство украинского экспорта, что критически важно для макроэкономического положения Украины и Европы.

Напомним, "Стальной фронт" Рината Ахметова – это инициатива бизнесмена, объединяющая всю помощь его бизнесов для Сил обороны. Главная цель инициативы – сохранение здоровья и жизни защитников Украины.