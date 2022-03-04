Обнародован первый список российских оккупантов, попавших в плен в Украине: их могут вернуть матерям

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал первый список военнопленных солдат Вооруженных Сил России. Он призвал их матерей приехать в Украину за своими сыновьями.

Такую публикацию Геращенко сделал в своем Telegram. Он высказал уверенность, что после того ада в который они попали, никто больше и пальца не поднимет против Украины.

"Прошу донести эту информацию до тысяч несчастных матерей, российских, сыновья которых попали в плен в Украине. Принято решение отдавать пленных Российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев", – сообщил советник министра внутренних дел.

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Также он обнародовал алгоритм действий женщин, которые захотят забрать своих детей:

1. Узнать о судьбе родственника:

позвонить на номер телефона, указанный в листовке для того, чтоб узнать, находиться ли ваш сын в плену или погиб, необходимо зайти в телеграмм канал Груз 200;

или позвонить на горячую телефонную линию Минобороны Украины – "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны: +380894201860, +380894201861, +380894201862;

Или написать на почту: [email protected]

2. Если вы получили, подтверждение, что сын находится у нас в плену, мамы русских солдат должны добраться до Киева. После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом:

добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе;

затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной;

там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына.

"Мы, Украинцы, в отличии от Путинских фашистов не воюем с матерями и их пленными детьми", – подчеркнул Геращенко.

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