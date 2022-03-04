Обнародован первый список российских оккупантов, попавших в плен в Украине: их могут вернуть матерям
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал первый список военнопленных солдат Вооруженных Сил России. Он призвал их матерей приехать в Украину за своими сыновьями.
Такую публикацию Геращенко сделал в своем Telegram. Он высказал уверенность, что после того ада в который они попали, никто больше и пальца не поднимет против Украины.
"Прошу донести эту информацию до тысяч несчастных матерей, российских, сыновья которых попали в плен в Украине. Принято решение отдавать пленных Российских солдат их матерям, если они приедут за ними в Украину, в Киев", – сообщил советник министра внутренних дел.
Также он обнародовал алгоритм действий женщин, которые захотят забрать своих детей:
1. Узнать о судьбе родственника:
позвонить на номер телефона, указанный в листовке для того, чтоб узнать, находиться ли ваш сын в плену или погиб, необходимо зайти в телеграмм канал Груз 200;
или позвонить на горячую телефонную линию Минобороны Украины – "Вернись живым из Украины" на многоканальные телефоны: +380894201860, +380894201861, +380894201862;
Или написать на почту: [email protected]
2. Если вы получили, подтверждение, что сын находится у нас в плену, мамы русских солдат должны добраться до Киева. После вторжения фашисткой армии Путина и закрытия воздушного пространства, это можно сделать только таким способом:
добирайтесь до Калининграда или Минска. Оттуда автобусами или на такси к Польской границе;
затем через территорию Польши нужно будет добраться до КПП с Украиной;
там Вас встретят и сопроводят в Киев, где передадут вам вашего сына.
"Мы, Украинцы, в отличии от Путинских фашистов не воюем с матерями и их пленными детьми", – подчеркнул Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
4 марта очередной пленный российский оккупант обратился к своим родителям с раскаянием и "прозрением" от происходящего. Он заверил, что в Украине все отнюдь не так страшно, как это рассказывают в России, а бомбят мирные города не "бандеровцы", а сами "освободители";
другой российский военный, попавший в плен, признался, что российским оккупантам, которых направляли обстреливать украинские населенные пункты на Луганщине, приказывали брать их оборону любой ценой. В частности, "стрелять по всему, что движется", то есть даже по гражданским жителям.